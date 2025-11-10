5 स्टार बल्लेबाज जिन्होंने IPL में बनाए भयंकर रन, ट्रॉफी कभी जीतने में नहीं हुए कामयाब

IPL: आईपीएल साल 2008 से अब तक कई क्रिकेटरों के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा चुका है. किसी ने इस मंच से अपनी पहचान बनाई, तो किसी ने यहां इतिहास रचा. वहीं कुछ दिग्गज ऐसे भी हैं, जिन्होंने रनों की बरसात तो खूब की, मगर आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना उनका पूरा न हीं हुआ है. इनमें केएल राहुल, एबी डीविलियर्स, क्रिस गेल, संजू सैमसन और ऋषभ पंत जैसे नाम शामिल हैं.

केएल राहुल

केएल राहुल आईपीएल के सबसे भरोसेमंद और निरंतर प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं. राहुल अब तक 145 मैचों में 5222 रन बना चुके हैं, जिसमें कई धमाकेदार पारियां शामिल हैं. पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी जैसी टीमों के लिए खेलने वाले राहुल की बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता दोनों है. इसके बाद भी अब तक कोई भी सीजन उन्हें चैंपियन नहीं बना सका.

एबी डीविलियर्स

एबी डीविलियर्स का नाम आईपीएल इतिहास के सबसे करिश्माई खिलाड़ियों में गिना जाता है. उन्होंने 184 मैचों में 5162 रन बनाए. उनके हेलिकॉप्टर शॉट्स, बैकफुट कवर ड्राइव और फील्ड में हर दिशा में रन बनाने की क्षमता ने फैंस को दीवाना बना दिया. दिल्ली डेयरडेविल्स और आरसीबी के लिए खेलने वाले एबी भी विराट कोहली के साथ ट्रॉफी उठाने का सपना पूरा नहीं कर पाए.

क्रिस गेल

क्रिस गेल ने आईपीएल में गेंदबाजों की धुनाई का नया पैमाना सेट किया. उन्होंने 184 मैचों में 4965 रन बनाए, जिसमें छह शतक शामिल हैं. गेल ने कोलकाता, बैंगलोर और पंजाब जैसी टीमों के लिए कई तूफानी पारियां खेलीं. इसक बाद भी उनके खाते में एक भी आईपीएल खिताब नहीं है.

संजू सैमसन

संजू सैमसन का नाम भी लिस्ट में शुमार हैं. उनकी बल्लेबाजी में क्लास और टाइमिंग दोनों हैं.अब तक उन्होंने 177 मैचों में 4704 रन बनाए हैं. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के रूप में उन्होंने टीम को कई बार जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन फाइनल में किस्मत ने साथ नहीं दिया.

ऋषभ पंत

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे रोमांचक बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने 177 मैचों में 4704 रन बनाए हैं. कई मौकों पर उन्होंने अकेले मैच का रुख पलटा, लेकिन पंत अब तक एक भी बार ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं.