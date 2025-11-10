हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट5 स्टार बल्लेबाज जिन्होंने IPL में बनाए भयंकर रन, ट्रॉफी कभी जीतने में नहीं हुए कामयाब

5 स्टार बल्लेबाज जिन्होंने IPL में बनाए भयंकर रन, ट्रॉफी कभी जीतने में नहीं हुए कामयाब

IPL में रन तो खूब बरसे, लेकिन ट्रॉफी अब भी सपना है. केएल राहुल से लेकर एबी डीविलियर्स तक, जानिए उन 5 स्टार खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने रनों का समंदर बनाया लेकिन खिताब नहीं जीता.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 10 Nov 2025 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

IPL: आईपीएल साल 2008 से अब तक कई क्रिकेटरों के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा चुका है. किसी ने इस मंच से अपनी पहचान बनाई, तो किसी ने यहां इतिहास रचा. वहीं कुछ दिग्गज ऐसे भी हैं, जिन्होंने रनों की बरसात तो खूब की, मगर आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना उनका पूरा न हीं हुआ है. इनमें केएल राहुल, एबी डीविलियर्स, क्रिस गेल, संजू सैमसन और ऋषभ पंत जैसे नाम शामिल हैं.

केएल राहुल 

केएल राहुल आईपीएल के सबसे भरोसेमंद और निरंतर प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं. राहुल अब तक 145 मैचों में 5222 रन बना चुके  हैं, जिसमें कई धमाकेदार पारियां शामिल हैं. पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी जैसी टीमों के लिए खेलने वाले राहुल की बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता दोनों है. इसके बाद भी अब तक कोई भी सीजन उन्हें चैंपियन नहीं बना सका.

एबी डीविलियर्स 

एबी डीविलियर्स का नाम आईपीएल इतिहास के सबसे करिश्माई खिलाड़ियों में गिना जाता है. उन्होंने 184 मैचों में 5162 रन बनाए. उनके हेलिकॉप्टर शॉट्स, बैकफुट कवर ड्राइव और फील्ड में हर दिशा में रन बनाने की क्षमता ने फैंस को दीवाना बना दिया. दिल्ली डेयरडेविल्स और आरसीबी के लिए खेलने वाले एबी भी विराट कोहली के साथ ट्रॉफी उठाने का सपना पूरा नहीं कर पाए.

क्रिस गेल 

क्रिस गेल ने आईपीएल में गेंदबाजों की धुनाई का नया पैमाना सेट किया. उन्होंने 184 मैचों में 4965 रन बनाए, जिसमें छह शतक शामिल हैं. गेल ने कोलकाता, बैंगलोर और पंजाब जैसी टीमों के लिए कई तूफानी पारियां खेलीं. इसक बाद भी उनके खाते में एक भी आईपीएल खिताब नहीं है.

संजू सैमसन 

संजू सैमसन का नाम भी लिस्ट में शुमार हैं. उनकी बल्लेबाजी में क्लास और टाइमिंग दोनों हैं.अब तक उन्होंने 177 मैचों में 4704 रन बनाए हैं. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के रूप में उन्होंने टीम को कई बार जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन फाइनल में किस्मत ने साथ नहीं दिया.

ऋषभ पंत 

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे रोमांचक बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने 177 मैचों में 4704 रन बनाए हैं. कई मौकों पर उन्होंने अकेले मैच का रुख पलटा, लेकिन पंत अब तक एक भी बार ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं. 

Published at : 10 Nov 2025 11:24 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar AB De Villiers IPL KL RAHUL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा
ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
क्रिकेट
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा
ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
क्रिकेट
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
ओटीटी
Jolly LLB 3 OTT Release: एक नहीं दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी 'जॉली एलएलबी 3', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
एक नहीं दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी 'जॉली एलएलबी 3', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
जनरल नॉलेज
कैसा होता है 9 कैरेट गोल्ड, सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी के बाद ज्वैलरी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?
कैसा होता है 9 कैरेट गोल्ड, सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी के बाद ज्वैलरी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?
यूटिलिटी
कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता
हेल्थ
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget