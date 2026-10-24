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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट26 मैच में 26 जीत, टी20 चेज में तिलक वर्मा का अनोखा रिकॉर्ड

26 मैच में 26 जीत, टी20 चेज में तिलक वर्मा का अनोखा रिकॉर्ड

Tilak Varma: टी20 के चेज में नाबाद रहते हुए तिलक ने सभी 26 के 26 मुकाबले जीते हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 51* रनों की पारी खेलकर तिलक ने इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 24 Oct 2026 07:13 PM (IST)
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तिलक वर्मा ने शनिवार (24 अक्टूबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत को हारा हुआ मैच जिताया. चेज करते हुए तिलक ने 26 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्का लगाकर नाबाद 51 रन बनाए. उनके बल्ले से यह तूफानी तब आई, जब भारत को आखिरी तीन ओवर यानी 18 गेंदों में जीत के लिए 46 रनों की दरकार थी. यह टी20 में 26वां मैच था, जब तिलक नाबाद रहे और टीम ने जीत दर्ज की. 

इसमें आईपीएल और बाकी टी20 मुकाबले भी शामिल हैं. इस तरह 26 बार तिलक के अंत तक नाबाद रहने से उनकी टीम को जीत मिली. पाकिस्तान के खिलाफ 2025 के एशिया कप फाइनल में भी तिलक ने इसी तरह का कमाल किया था. वहां उन्होंने चेज करते हुए नाबाद 69 रन बनाए थे. 

टी20 चेज में तिलक वर्मा (जब-जब नाबाद रहे)

  • 61* (29) बनाम चंडीगढ़ (जीता)
  • 34* (32) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (जीता)
  • 29* (21) बनाम राजस्थान रॉयल्स (जीता)
  • 26* (10) बनाम पंजाब किंग्स (जीता)
  • 49* (37) बनाम वेस्टइंडीज (जीता)
  • 7* (5) बनाम वेस्टइंडीज (जीता)
  • 55* (26) बनाम बांग्लादेश (जीता)
  • 41* (31) बनाम मेघालय (जीता)
  • 58* (43) बनाम जम्मू-कश्मीर (जीता)
  • 40* (24) बनाम मिजोरम (जीता)
  • 16* (10) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (जीता)
  • 37* (32) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (जीता)
  • 36* (30) बनाम ओमान (जीता)
  • 51* (31) बनाम बिहार (जीता)
  • 19* (16) बनाम इंग्लैंड (जीता)
  • 72* (55) बनाम इंग्लैंड (जीता)
  • 21* (17) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (जीता)
  • 2* (2) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (जीता)
  • 30* (19) बनाम पाकिस्तान (जीता)
  • 69* (53) बनाम पाकिस्तान (जीता)
  • 26* (34) बनाम दक्षिण अफ्रीका (जीता)
  • 75* (33) बनाम पंजाब किंग्स (जीता)
  • 6* (5) बनाम जिम्बाब्वे (जीता)
  • 3* (4) बनाम अफगानिस्तान (जीता)
  • 15* (14) बनाम अफगानिस्तान (जीता)
  • 51* (26) बनाम न्यूजीलैंड (जीता)*

तिलक वर्मा का टी20 करियर 

तिलक ने अब तक अपने टी20 करियर में 180 मुकाबले खेल लिए हैं. उन्होंने 2019 में हैदराबाद के लिए खेलते हुए सर्विस के खिलाफ टी20 डेब्यू किया था. फॉर्मेट की 171 पारियों में बैटिंग करते हुए तिलक ने 41.32 की औसत और 145.72 के स्ट्राइक रेट से 5166 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 31 अर्धशतक निकल चुके हैं, जिसमें हाई स्कोर 151 रनों का रहा. बाकी 29 पारियों में गेंदबाजी करते हुए तिलक ने 12 विकेट भी अपने नाम किए हैं, यहां उनका बेस्ट फिगर 2/26 का रहा. 

 

यह भी पढ़ें: हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान

Published at : 24 Oct 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
T20 Tilak Varma INDIA VS NEW ZEALAND
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