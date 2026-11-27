जैमी ओवरटन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 में ऐतिहासिक स्पेल डाला, उन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 12 रन देकर 5 विकेट लिए. वह T20I इतिहास में 5 विकेट हॉल लेने वाले दूसरे इंग्लिश गेंदबाज बन गए हैं. उनकी घातक गेंदबाजी का नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 108 रनों पर ढेर हो गई, जबकि 5 ओवरों में टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 50 से अधिक हो गया था.

गाबा स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे टी20 में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था. मिशेल मार्श (11) के रूप में टीम को पहला झटका दूसरे ही ओवर में लग गया, लेकिन इसके बाद जैक फ्रेजर और सैम हार्पर के बीच अच्छी साझेदारी बनी. पॉवरप्ले के आखिरी ओवर में लियाम डॉसन ने ये जोड़ी तोड़ दी, उन्होंने हार्पर (26) को आउट किया. सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर जैमी ओवरटन ने फ्रेजर (22) के रूप में अपना पहला और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट लिया. तब स्कोर 65/3 था.

जैमी ओवरटन ने रचा इतिहास

इसके बाद ओवरटन ने निखिल चौधरी (19), टीम डेविड (6), जोएल डेविस (3) को सस्ते में आउट किया. बेन द्वाराहुसि के रूप में उन्होंने अपना पांचवां विकेट लिया. वह टी20 इंटरनेशनल इतिहास में फाइव विकेट हॉल लेने वाले इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले सैम करन ऐसा कर चुके हैं.

जैमी ओवरटन ने 4 ओवरों में 12 रन देकर 5 विकेट लिए. लियाम डॉसन ने 3 विकेट चटकाए, उन्होंने 3 ओवरों में 16 रन दिए. जेम्स कोल्स को कोई सफलता नहीं मिली, जिन्होंने 2 ओवर में 23 रन खर्चे. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 16.5 ओवर में 108 रनों पर सिमट गई.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबर है. सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट से जीता था. इंग्लैंड ने दूसरा मैच 8 विकेट से जीता था. आज जीतने वाली टीम सीरीज में बढ़त हासिल करेगी. इंग्लैंड की पारी के चौथे ओवर में बारिश के कारण मैच रोकना पड़ा. खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड ने 3.5 ओवरों में 1 विकेट खोकर 45 रन बना लिए हैं.

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