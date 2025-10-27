हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है...', ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने के बाद रोहित शर्मा का बड़ा बयान आ गया सामने

'जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है...', ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने के बाद रोहित शर्मा का बड़ा बयान आ गया सामने

रोहित ने यहां तीसरे और अंतिम एकदिवसीय में नाबाद 121 रन बनाकर भारत को ऑस्ट्रेलिया पर नौ विकेट से जीत दिलाई जिससे मेहमान टीम क्लीन स्वीप से बच गई. ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैच की श्रृंखला 2-1 से जीती.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 27 Oct 2025 06:41 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई एकदिवसीय श्रृंखला में मिली सफलता का श्रेय ‘अपने तरीके से’ की गई तैयारी को दिया जो इस आत्मबोध से उपजी थी कि पेशेवर रूप से प्रतिबद्ध होने के अलावा भी जीवन के और पहलू हैं.

रोहित ने यहां तीसरे और अंतिम एकदिवसीय में नाबाद 121 रन बनाकर भारत को ऑस्ट्रेलिया पर नौ विकेट से जीत दिलाई जिससे मेहमान टीम क्लीन स्वीप से बच गई. ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैच की श्रृंखला 2-1 से जीती.

रोहित ने बीसीसीआई वेबसाइट से कहा, ‘‘जब से मैंने खेलना शुरू किया है मेरे पास कभी भी किसी श्रृंखला की तैयारी के लिए चार से पांच महीने नहीं होते थे इसलिए मैं इसका उपयोग करना चाहता था. मैं चीजों को अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर करना चाहता था और यह वास्तव में मेरे लिए अच्छा रहा क्योंकि मुझे समझ में आया कि मुझे अपने बाकी करियर के लिए क्या करने की जरूरत है.’’

रोहित को मई में आईपीएल 2025 के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया.

रोहित ने कहा, ‘‘उस समय का उपयोग करना महत्वपूर्ण था क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास इतना समय पहले कभी नहीं था और मैंने घर पर अच्छी तैयारी की थी. यहां और स्वदेश की परिस्थितियों में अंतर है लेकिन मैं यहां कई बार आ चुका हूं इसलिए यह बस उस लय में आने के बारे में था.’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मैंने यहां आने से पहले जिस तरह से तैयारी की उसे बहुत श्रेय देता हूं. खुद को बहुत समय दिया. यह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि कभी-कभी आपको यह समझने की जरूरत होती है कि पेशेवर रूप से आप जो करते हैं उसके अलावा जीवन में बहुत कुछ करना है लेकिन मेरे पास बहुत समय था और इसलिए मैंने इसका उपयोग किया.’’

रोहित ने लंबे समय से अपने साथी रहे विराट कोहली के साथ मैच जिताऊ साझेदारी को संजोया. उन्होंने कहा, ‘‘जाहिर है दो नई गेंदों के साथ यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण था. शुरुआत में खेलना थोड़ा मुश्किल था लेकिन हमें पता था कि एक बार गेंद की चमक खत्म हो जाने के बाद यह थोड़ा आसान हो जाएगा.’’

रोहित ने कहा, ‘‘काफी लंबे समय के बाद (कोहली के साथ) शानदार साझेदारी. मुझे लगता है कि हमने लंबे समय से 100 रन की साझेदारी नहीं की थी. एक टीम के नजरिए से एक समय हमारी स्थिति को देखते हुए यह साझेदारी करना अच्छा था.’’

उन्होंने कहा, ‘‘(शुभमन) गिल थोड़ा जल्दी आउट हो गए और हमें पता था कि (चोटिल) श्रेयस अय्यर के नहीं होने से बल्लेबाजों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है. हमने मैदान पर बिताए हर पल का आनंद लिया, हम दोनों के बीच खूब बातें हुईं.’’

रोहित ने कहा, ‘‘हमने साथ में बहुत क्रिकेट खेला है. हम एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. हम दोनों के बीच बहुत अनुभव है और हमने इसका बखूबी इस्तेमाल किया.’’

Published at : 27 Oct 2025 06:39 AM (IST)
Tags :
Rohit SHarma INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
Advertisement

वीडियोज

दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 समेत ये हथियार किए जमा
छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 समेत ये हथियार किए जमा
ट्रेंडिंग
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे- वीडियो वायरल
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे
शिक्षा
अब बिना JEE एडवांस रैंक के भी IIT में दाखिला! IIT खड़गपुर ने शुरू की नई योजना? जान लीजिए काम की बात
अब बिना JEE एडवांस रैंक के भी IIT में दाखिला! IIT खड़गपुर ने शुरू की नई योजना? जान लीजिए काम की बात
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget