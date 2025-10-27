Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई एकदिवसीय श्रृंखला में मिली सफलता का श्रेय ‘अपने तरीके से’ की गई तैयारी को दिया जो इस आत्मबोध से उपजी थी कि पेशेवर रूप से प्रतिबद्ध होने के अलावा भी जीवन के और पहलू हैं.

रोहित ने यहां तीसरे और अंतिम एकदिवसीय में नाबाद 121 रन बनाकर भारत को ऑस्ट्रेलिया पर नौ विकेट से जीत दिलाई जिससे मेहमान टीम क्लीन स्वीप से बच गई. ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैच की श्रृंखला 2-1 से जीती.

रोहित ने बीसीसीआई वेबसाइट से कहा, ‘‘जब से मैंने खेलना शुरू किया है मेरे पास कभी भी किसी श्रृंखला की तैयारी के लिए चार से पांच महीने नहीं होते थे इसलिए मैं इसका उपयोग करना चाहता था. मैं चीजों को अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर करना चाहता था और यह वास्तव में मेरे लिए अच्छा रहा क्योंकि मुझे समझ में आया कि मुझे अपने बाकी करियर के लिए क्या करने की जरूरत है.’’

रोहित को मई में आईपीएल 2025 के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया.

रोहित ने कहा, ‘‘उस समय का उपयोग करना महत्वपूर्ण था क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास इतना समय पहले कभी नहीं था और मैंने घर पर अच्छी तैयारी की थी. यहां और स्वदेश की परिस्थितियों में अंतर है लेकिन मैं यहां कई बार आ चुका हूं इसलिए यह बस उस लय में आने के बारे में था.’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मैंने यहां आने से पहले जिस तरह से तैयारी की उसे बहुत श्रेय देता हूं. खुद को बहुत समय दिया. यह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि कभी-कभी आपको यह समझने की जरूरत होती है कि पेशेवर रूप से आप जो करते हैं उसके अलावा जीवन में बहुत कुछ करना है लेकिन मेरे पास बहुत समय था और इसलिए मैंने इसका उपयोग किया.’’

रोहित ने लंबे समय से अपने साथी रहे विराट कोहली के साथ मैच जिताऊ साझेदारी को संजोया. उन्होंने कहा, ‘‘जाहिर है दो नई गेंदों के साथ यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण था. शुरुआत में खेलना थोड़ा मुश्किल था लेकिन हमें पता था कि एक बार गेंद की चमक खत्म हो जाने के बाद यह थोड़ा आसान हो जाएगा.’’

रोहित ने कहा, ‘‘काफी लंबे समय के बाद (कोहली के साथ) शानदार साझेदारी. मुझे लगता है कि हमने लंबे समय से 100 रन की साझेदारी नहीं की थी. एक टीम के नजरिए से एक समय हमारी स्थिति को देखते हुए यह साझेदारी करना अच्छा था.’’

उन्होंने कहा, ‘‘(शुभमन) गिल थोड़ा जल्दी आउट हो गए और हमें पता था कि (चोटिल) श्रेयस अय्यर के नहीं होने से बल्लेबाजों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है. हमने मैदान पर बिताए हर पल का आनंद लिया, हम दोनों के बीच खूब बातें हुईं.’’

रोहित ने कहा, ‘‘हमने साथ में बहुत क्रिकेट खेला है. हम एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. हम दोनों के बीच बहुत अनुभव है और हमने इसका बखूबी इस्तेमाल किया.’’