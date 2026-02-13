हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकोल्हापुर में खेला जाएगा 'टेंपल प्रीमियर लीग', धोती-कुर्ते में मैदान पर उतरेंगे पुजारी; देखें शेड्यूल

कोल्हापुर में खेला जाएगा 'टेंपल प्रीमियर लीग', धोती-कुर्ते में मैदान पर उतरेंगे पुजारी; देखें शेड्यूल

Temple Premier League 2026: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 'टेंपल प्रीमियर लीग' का आयोजन होने जा रहा है. इस क्रिकेट लीग में मंदिर के पुजारी धोती-कुर्ता पहनकर मैदान पर उतरेंगे.

By : सूरज ओझा | Updated at : 13 Feb 2026 01:48 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 14 से 16 फरवरी तक एक अनोखे क्रिकेट टूर्नामेंट 'टेंपल प्रीमियर लीग' का आयोजन होने जा रहा है. इस लीग की सबसे खास बात यह है कि इसमें राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों के पुजारी और अधिकारी चौके-छक्के लगाते नजर आएंगे और विशेष बात तो यह है कि सभी खिलाड़ी पारंपारिक धोती-कुर्ते में मैदान पर उतरेंगे.

फिलहाल इस टूर्नामेंट के लिए मंदिर के पुजारी प्रैक्टिस में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, यह लीग कोल्हापुर के शास्त्री नगर क्रिकेट मैदान पर होने वाली है. अब इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं.

विगत वर्ष से इस टेंपल प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई और इस वर्ष पहली बार पंढरपुर के श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति की टीम भी इस क्रिकेट लीग में शामिल होगी. इस संबंध में मंदिर समिति के सह-अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर भी धोती और नेहरी की पारंपरिक पोशाक में मैदान में प्रवेश करते नजर आएंगे.

कोल्हापुर में 14 से 16 फरवरी तक होने वाले टेंपल क्रिकेट लीग टूर्नामेंट के लिए मंदिर समिति के कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेलके और सह-अध्यक्ष औसेकर ने सभी खिलाड़ियों को जर्सी वितरित की. पुजारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक साथ मैदान में उतरकर जमकर अभ्यास किया है. धोती-कुर्ता पहनकर क्रिकेट के मैदान में उतरना खेल के प्रति एक अलग ही जुनून को दर्शाएगा ऐसा कहा जा रहा है.

पंढरपुर के प्रसिद्ध श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति की टीम इस साल पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है. वहीं प्रैक्टिस के तौर पर पंढरपुर टीम के सह-अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर खुद धोती और पारंपरिक पोशाक में मैदान पर अभ्यास करने उतरे, जिसे देखकर हर कोई उत्साहित हुआ.

इस टेंपल प्रीमियर लीग में महाराष्ट्र की कुल 12 टीम शामिल होंगी जिसमे, तुलजापुर मंदिर, माहुर गढ़, पंढरपुर, शिर्डी, महालक्ष्मी मंदिर, पुणे सारसबाग, जोतिबा, कोल्हापुर, नृसिंहबाड़ी, महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर कोल्हापुर की 2 टीमें, परशुराम फाउंडेशन, कोल्हापुर की एक टीम शामिल है.

25 हजार 555 रुपये का पहला इनाम और ट्रॉफी, दूसरा इनाम 21 हजार 111 और ट्रॉफी और तीसरा इनाम 15 हजार 555 रुपए और ट्रॉफी. वहीं मैन ऑफ द सीरीज को 11 हजार 111 और ट्रॉफी. इसके अलावा बेस्ट बॉलर को 5 हजार 555 और ट्रॉफी व बेस्ट बल्लेबाज को 5 हजार 555 और ट्रॉफी. बाकी फेयर प्ले टीम को 5 हजार 555 रुपये और ट्रॉफी. हर मैच के मैन ऑफ द मैच को 1 हजार रुपए का कूपन और ट्रॉफी. फाइटर प्लेयर को ट्रॉफी इस प्रकार के इनाम दिए जाएंगे. कोल्हापुर क्रिकेट एसोसिएशन के सर्टिफाइड  4 अंपायर इस प्रीमियर लीग का काम देखेंगे और 3 दिन डे-नाइट मैच होने वाले है, ऐसी जानकारी मंदिर प्रीमियर लीग के अध्यक्ष मकरंद मुनीश्वर, उपाध्यक्ष लाभेश मुनीश्वर, सेक्रेटरी मयूरेश मुनीश्वर ने दी.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read
Published at : 13 Feb 2026 01:48 AM (IST)
Tags :
CRICKET Temple Premier League 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू सैमसन का करियर खत्म?
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू का करियर खत्म?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू सैमसन का करियर खत्म?
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू का करियर खत्म?
बॉलीवुड
अनिल कपूर ने पिता के स्ट्रगल को लेकर की बात, बोले- उनकी एक भी फिल्म चली नहीं
अनिल कपूर ने पिता के स्ट्रगल को लेकर की बात, बोले- उनकी एक भी फिल्म चली नहीं
इंडिया
अमेरिका ने ट्रेड डील फैक्टशीट में क्यों किया इतना बड़ा बदलाव? भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
अमेरिका ने ट्रेड डील फैक्टशीट में क्यों किया इतना बड़ा बदलाव? भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
यूटिलिटी
साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा म्यूल अकाउंट हंटर, जिसे इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे अमित शाह?
साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा म्यूल अकाउंट हंटर, जिसे इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे अमित शाह?
नौकरी
DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget