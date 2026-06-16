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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG 2nd ODI: दूसरे वनडे में बदल जाएगी टीम इंडिया, 2 बदलाव संभव; जानें किसे-किसे मिल सकता है मौका

IND vs AFG 2nd ODI: दूसरे वनडे में बदल जाएगी टीम इंडिया, 2 बदलाव संभव; जानें किसे-किसे मिल सकता है मौका

India Playing 11 2nd ODI Vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे बुधवार, 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा. इस मैच में टीम इंडिया में दो बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Reported By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 16 Jun 2026 05:48 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. पहला मैच धर्मशाला में खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने सात विकेट से जीता. अब दोनों टीमें लखनऊ में भिड़ेंगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच बुधवार, 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, टीम इंडिया इस मैच में दो बदलाव के साथ उतर सकती है. 

भारतीय टीम मैनेजमेंट अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग संयोजनों को आजमाना चाहता है. ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ बुधवार को दूसरे वनडे मैच में कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है. 

भारत ने धर्मशाला में बारिश से प्रभावित मैच में आसान जीत दर्ज कर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है और दूसरे मैच में जीत हासिल करने पर उसे अजेय बढ़त मिल जाएगी. भारत को विश्व कप पहले से पहले लगभग दो दर्जन मैच खेलने हैं और टीम मैनेजमेंट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह अलग-अलग संयोजनों को आजमाएगा. अफगानिस्तान के खिलाफ मौजूदा सीरीज इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है. 

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पहले मैच से पहले कहा था, "हमारा सारा ध्यान अलग-अलग संयोजन आजमाने और यह देखने पर है कि हमारे लिए वास्तव में क्या कारगर साबित होगा." ऐसे में दूसरे वनडे में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

कुलदीप की हाल की फॉर्म अच्छी नहीं रही है, लेकिन उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें मौका दिया जा सकता है, क्योंकि वह बीच के ओवरों में खेल पर नियंत्रण बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. यह स्पिनर दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में नियमित रूप से खेला, लेकिन उसके बाद से उनके फॉर्म में गिरावट आई है.

हेड कोच गौतम गंभीर ऑलराउंडर खिलाड़ियों को प्राथमिकता देते हैं. वह ऑलराउंडर की बल्लेबाजी क्षमता पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और ऐसे में स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर का टीम में होना निश्चित हो जाता है. इसका मतलब है कि पिछले मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले हर्ष दुबे की जगह कुलदीप को मौका मिल सकता है. दुबे ने पिछले मैच में तीन विकेट लिए थे. 

भारतीय गेंदबाजों ने पहले मैच में अनुशासित प्रदर्शन किया था और वह इसे जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध होंगे. तेज गेंदबाजी विभाग में डेब्यू करने वाले एक और खिलाड़ी गुरनूर बरार ने प्रभावित किया और उन्हें संभवतः एक और मैच खेलने का मौका दिया जाएगा. आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रिंस यादव को ऐसे में अपनी बारी के लिए इंतजार करना होगा. 

वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया- शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार और प्रिंस यादव.

Published at : 16 Jun 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav India Vs Afghanistan India Playing 11 YASHASVI JAISWAL SHUBMAN GILL IND Vs AFG 2nd ODI
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