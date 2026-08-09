BCCI से एमएस धोनी को कितनी मिलती है पेंशन, जानें हर महीने की कमाई

एमएस धोनी ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर पर विराम लगा दिया था. हालांकि, इसके बाद भी वह आईपीएल में लगातार नजर आते रहे हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद भी धोनी की कमाई के कई जरिये हैं, लेकिन क्या उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की तरफ से पेंशन भी मिलती है?

क्या एमएस धोनी को BCCI से पेंशन मिलती है?

बीसीसीआई की पेंशन योजना के तहत पूर्व क्रिकेटरों को हर महीने पेंशन दी जाती है. साल 2022 में बोर्ड ने अपनी पेंशन स्कीम में बदलाव करते हुए पूर्व खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की थी. धोनी भारत के लिए 90 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. यानी वह 25 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटरों की श्रेणी में आते हैं.

इस श्रेणी के खिलाड़ियों को मौजूदा पेंशन व्यवस्था के अनुसार हर महीने 70,000 रुपये दिए जाते हैं. इस हिसाब से धोनी भी BCCI की पेंशन योजना के योग्य हैं. हालांकि, धोनी की कुल कमाई के मुकाबले यह रकम काफी छोटी है. क्योंंकि धोनी कि कमाई के श्रोत आईपीएल, विज्ञापन, बिजनेस और ब्रांड एंडोर्समेंट हैं. 2025 आईपीएल सीजन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन में उन्हें 4 करोड़ रुपये में खरीद था.

कैसे तय होती है BCCI की पेंशन?

बीसीसीआई की पेंशन योजना में खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास करियर को ध्यान में रखा जाता है. 25 या उससे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले पूर्व पुरुष क्रिकेटरों को 70,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जबकि 25 से कम टेस्ट खेलने वाले पात्र खिलाड़ियों के लिए यह राशि 60,000 रुपये प्रति माह है. फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों के लिए भी मैचों की संख्या के आधार पर पेंशन निर्धारित की जाती है. वहीं, पूर्व महिला क्रिकेटरों को भी उनकी पात्रता के अनुसार पेंशन का लाभ मिलता है.

कैसा रहा धोनी का इंटरनेशनल करियर?

एमएस धोनी ने साल 2004 में भारत के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने करीब 16 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला. इस दौरान उन्होंने टीम इंडिया को 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई. धोनी ने भारत के लिए कुल 538 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 17,266 रन बनाए हैं.

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उनके नाम 16 अंतरराष्ट्रीय शतक और 108 अर्धशतक दर्ज हैं. विकेटकीपर के तौर पर भी धोनी का रिकॉर्ड शानदार रहा और उनके नाम 195 इंटरनेशनल स्टंपिंग का रिकॉर्ड दर्ज है. धोनी भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनका भारतीय क्रिकेट से जुड़ाव आज भी एक अलग रूप में कायम है.

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