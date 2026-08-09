IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI से एमएस धोनी को कितनी मिलती है पेंशन, जानें हर महीने की कमाई

BCCI से एमएस धोनी को कितनी मिलती है पेंशन, जानें हर महीने की कमाई

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद भी एमएस धोनी की कमाई के कई जरिये हैं, लेकिन क्या उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की तरफ से पेंशन भी मिलती है? 

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 09 Aug 2026 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

एमएस धोनी ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर पर विराम लगा दिया था. हालांकि, इसके बाद भी वह आईपीएल में लगातार नजर आते रहे हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद भी धोनी की कमाई के कई जरिये हैं, लेकिन क्या उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की तरफ से पेंशन भी मिलती है? 

क्या एमएस धोनी को BCCI से पेंशन मिलती है?

बीसीसीआई की पेंशन योजना के तहत पूर्व क्रिकेटरों को हर महीने पेंशन दी जाती है. साल 2022 में बोर्ड ने अपनी पेंशन स्कीम में बदलाव करते हुए पूर्व खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की थी. धोनी भारत के लिए 90 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. यानी वह 25 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटरों की श्रेणी में आते हैं.

इस श्रेणी के खिलाड़ियों को मौजूदा पेंशन व्यवस्था के अनुसार हर महीने 70,000 रुपये दिए जाते हैं. इस हिसाब से धोनी भी BCCI की पेंशन योजना के योग्य हैं. हालांकि, धोनी की कुल कमाई के मुकाबले यह रकम काफी छोटी है. क्योंंकि धोनी कि कमाई के श्रोत आईपीएल, विज्ञापन, बिजनेस और ब्रांड एंडोर्समेंट हैं. 2025 आईपीएल सीजन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन में उन्हें 4 करोड़ रुपये में खरीद था.

कैसे तय होती है BCCI की पेंशन?

बीसीसीआई की पेंशन योजना में खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास करियर को ध्यान में रखा जाता है. 25 या उससे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले पूर्व पुरुष क्रिकेटरों को 70,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जबकि 25 से कम टेस्ट खेलने वाले पात्र खिलाड़ियों के लिए यह राशि 60,000 रुपये प्रति माह है. फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों के लिए भी मैचों की संख्या के आधार पर पेंशन निर्धारित की जाती है. वहीं, पूर्व महिला क्रिकेटरों को भी उनकी पात्रता के अनुसार पेंशन का लाभ मिलता है.

कैसा रहा धोनी का इंटरनेशनल करियर?

एमएस धोनी ने साल 2004 में भारत के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने करीब 16 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला. इस दौरान उन्होंने टीम इंडिया को 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई. धोनी ने भारत के लिए कुल 538 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 17,266 रन बनाए हैं.

यह भी पढ़ें- 6,6,6,6 गुरनूर बराड़ ने टेस्ट को बनाया टी20, विस्फोटक बैटिंग पर गंभीर का रिएक्शन वायरल

उनके नाम 16 अंतरराष्ट्रीय शतक और 108 अर्धशतक दर्ज हैं. विकेटकीपर के तौर पर भी धोनी का रिकॉर्ड शानदार रहा और उनके नाम 195 इंटरनेशनल स्टंपिंग का रिकॉर्ड दर्ज है. धोनी भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनका भारतीय क्रिकेट से जुड़ाव आज भी एक अलग रूप में कायम है.

यह भी पढ़ें- सिर्फ बुमराह-सुदर्शन नहीं, टीम इंडिया के 13 खिलाड़ी हैं चोटिल

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
M S Dhoni BCCI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
BCCI से एमएस धोनी को कितनी मिलती है पेंशन, जानें हर महीने की कमाई
BCCI से एमएस धोनी को कितनी मिलती है पेंशन, जानें हर महीने की कमाई
क्रिकेट
सिर्फ बुमराह-सुदर्शन नहीं, टीम इंडिया के 13 खिलाड़ी हैं चोटिल
सिर्फ बुमराह-सुदर्शन नहीं, टीम इंडिया के 13 खिलाड़ी हैं चोटिल
क्रिकेट
6,6,6,6 गुरनूर बराड़ ने टेस्ट को बनाया टी20, विस्फोटक बैटिंग पर गंभीर का रिएक्शन वायरल
6,6,6,6 गुरनूर बराड़ ने टेस्ट को बनाया टी20, विस्फोटक बैटिंग पर गंभीर का रिएक्शन वायरल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज खोलने को लेकर जेडी वेंस ने दिखाई नरमी तो ईरान ने रख दी ये बड़ी शर्तें
होर्मुज खोलने को लेकर जेडी वेंस ने दिखाई नरमी तो ईरान ने रख दी ये बड़ी शर्तें
महाराष्ट्र
नासिक में भूकंप के झटके, घरों-दुकानों में कंपन से दहशत
नासिक में भूकंप के झटके, घरों-दुकानों में कंपन से दहशत
बॉलीवुड
Video: दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
शिक्षा
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
इंडिया
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
ट्रेंडिंग
Foreign Woman Dance Viral Video : विदेशी महिला ने हरियाणवी गाने पर बनाई रील, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
विदेशी महिला ने हरियाणवी गाने पर बनाई रील, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
एग्रीकल्चर
E20 के बाद बायो-CNG की तैयारी, गोबर से बनेगी क्लीन एनर्जी
E20 के बाद बायो-CNG की तैयारी, गोबर से बनेगी क्लीन एनर्जी
ENT LIVE
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
ENT LIVE
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Embed widget