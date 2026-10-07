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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभुवनेश्वर के बाद इन 3 खिलाड़ियों की टीम इंडिया में हो सकती है वापसी

भुवनेश्वर के बाद इन 3 खिलाड़ियों की टीम इंडिया में हो सकती है वापसी

6 अक्टूबर को BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज के लिए भुवी को टीम में शामिल किया. वो करीब 4 साल बाद भारत की T20I टीम में लौटे हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 07 Oct 2026 06:26 PM (IST)
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टीम इंडिया में वापसी का सपना हर खिलाड़ी देखता है, लेकिन जब प्रदर्शन अच्छा होता है तो चयनकर्ताओं का ध्यान भी जाता है. भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टीम में वापसी ने इस चर्चा को फिर हवा दे दी है. 6 अक्टूबर को BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज के लिए भुवी को टीम में शामिल किया. वो करीब 4 साल बाद भारत की T20I टीम में लौटे हैं. अब आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 3 और खिलाड़ियों पर भी नजरें हैं.

मोहम्मद शमी की वनडे टीम में वापसी की चर्चा हो सकती है. उन्होंने भारत के लिए आखिरी वनडे 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में खेला था. आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शमी ने 13 मैच खेले और 12 विकेट लिए. ऐसे में वनडे टीम में उनकी वापसी की दावेदारी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा.

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क्रुणाल पांड्या T20 टीम में बना सकते हैं जगह

क्रुणाल पांड्या ने भारत के लिए आखिरी T20I 25 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ खेला था. इसके बाद से वो टीम से बाहर हैं. आईपीएल 2026 में RCB के लिए उन्होंने बल्ले से 226 रन बनाए और गेंद से 14 विकेट लिए. ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर वो एक बार फिर T20 टीम में जगह के लिए दावा पेश कर सकते हैं.

रजत पाटीदार भी ठोक रहे हैं दावा

रजत पाटीदार ने अभी तक भारत के लिए कोई T20I मैच नहीं खेला है, इसलिए उनके लिए वापसी के बजाय T20 टीम में जगह बनाने की बात होगी. उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच 23 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट था. आईपीएल 2026 में RCB के कप्तान पाटीदार ने 15 मैचों में 501 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 192.69 रहा.

भुवनेश्वर की वापसी के बाद इन खिलाड़ियों की दावेदारी भी चर्चा में आ सकती है. लेकिन आखिरी फैसला चयनकर्ताओं का ही होगा.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar MOHAMMED SHAMI
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