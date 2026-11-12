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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटU19 एशिया कप सेमीफाइनल में भारत की धमाकेदार जीत, फाइनल में पाकिस्तान से होगी भिड़ंत

U19 एशिया कप सेमीफाइनल में भारत की धमाकेदार जीत, फाइनल में पाकिस्तान से होगी भिड़ंत

एसीसी अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई. अब खिताब के लिए भारत की भिड़ंत पाकिस्तान के साथ है. जानिए फाइनल कब है.

Written By : शिवम |  Updated at : 12 Nov 2026 04:51 PM (IST)
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अंडर-19 यूथ एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बना ली है. 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान लक्ष्या रैचंदानी ने आर्यवीर सहवाग ने शतकीय साझेदारी की. कप्तान अपने शतक से चूक गए. तीसरे नंबर पर आए विनीत ने 57 रनों की नाबाद पारी खेली. अब खिताबी भिड़ंत में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा, जो ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी थी.

अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान लक्ष्या रैचंदानी और आर्यवीर सहवाग ने पहले विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी की. सहवाग ने 57 गेंदों में 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से 51 रन बनाए. लक्ष्या ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अपने शतक के करीब पहुंच गए थे, लेकिन 93 के स्कोर पर कैच आउट हो गए. 90 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 13 चौके जड़े.

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कब है भारत-पाकिस्तान फाइनल?

अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार, 14 नवंबर को Al Amerat में है. भारतीय समयनुसार ये मैच सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Nov 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
U19 Asia Cup U19 Team India IND VS AFG
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