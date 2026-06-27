टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी? जानें कितने साल से अटूट है यह रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी करने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नील मैकेंजी और ग्रीम स्मिथ के नाम पर दर्ज है. अफ्रीकी बल्लेबाजों ने यह रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था. इन दिनों इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के तीसरे टेस्ट में कीवी टीम के ओपनर टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे ने ओपनिंग पर 317 रनों की साझेदारी की, जिससे सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड चर्चा में आ गया.

तो आपको बता दें कि मैकेंजी और स्मिथ के जरिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड 29 फरवरी 2008 में बांग्लादेश के चट्टोग्राम में कायम किया गया था, जिसमें मैकेंजी ने 170 रन और स्मिथ ने 232 रन बनाए थे. इस रिकॉर्ड को कायम हुए 18 साल का वक्त गुजर चुका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रिकॉर्ड कौन सी टीम के ओपनर कब तोड़ते हैं.

सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी की लिस्ट में वीनू मांकड़ और पंकज रॉय का नाम दर्ज है. दोनों ने 6 जनवरी 1956 में न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई में यह कमाल किया था.

टेस्ट की पांच सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारियां

नील मैकेंजी और ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका)- 415 रन बनाम बांग्लादेश, 2008

वीनू मांकड़ और पंकज रॉय (भारत)- 413 रन- बनाम न्यूजीलैंड, 1956

वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ (भारत)- 410 रन- बनाम पाकिस्तान, 2006

ग्लेन टर्नर और टेर्री जार्विस (न्यूजीलैंड)- 387 रन- बनाम वेस्टइंडीज, 1972

बिल लॉरी और बॉब सिम्पसन (ऑस्ट्रेलिया)- 382 रन- बनाम वेस्टइंडीज, 1965

टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारी (किसी भी विकेट के लिए)

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी करने का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने के नाम पर दर्ज है. श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने 27 जुलाई 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में तीसरे विकेट के लिए 624 रनों की साझेदारी की थी, जिसमें जयवर्धने ने 309 रन का और संगकारा ने 285 रनों का योगदान दिया था. इस रिकॉर्ड को कायम हुए 20 साल का वक्त गुजर चुका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रिकॉर्ड को कब और कौन सी टीम के बल्लेबाज तोड़ते हैं.

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