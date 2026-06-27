श्रेयस अय्यर ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा? जानिए आयरलैंड से शर्मनाक हार के बाद क्या बोले कप्तान

Shreyas Iyer Statement: श्रेयस अय्यर ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा? जानिए आयरलैंड से शर्मनाक हार के बाद क्या बोले कप्तान
Shreyas Iyer Statement: बेलफास्ट में शुक्रवार को इतिहास रचा गया, आयरलैंड ने पहली बार भारत को किसी भी फॉर्मेट में हराया. टीम इंडिया की इस शर्मनाक हार के बाद श्रेयस अय्यर ने जानिए क्या कुछ कहा.
आयरलैंड ने भारत को पहले टी20 में 34 रनों से हराया, जिससे मेजबान ने ये सुनिश्चित किया कि वे सीरीज नहीं हारेंगे. दिसंबर, 2023 के बाद से पहली बार है जब भारत किसी टी20 सीरीज को नहीं जीता. शुक्रवार को बेलफास्ट में खेले गए मुकाबले में भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों ने निराश किया. जानिए बतौर कप्तान पहला मैच खेल रहे श्रेयस अय्यर ने इस शर्मनाक हार के बाद क्या कुछ कहा.
श्रेयस अय्यर ने कहा, "शुरुआत में हमारे गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे. बीच के ओवरों में हम अपनी योजना को सही से लागू नहीं कर पाए. आयरलैंड के बल्लेबाजों को आसानी से उस दिशा में शॉट मारने दिए, जहां बाउंड्री छोटी हैं. जिस तरह गेंदबाजी की शुरुआत हुई थी, मुझे लगा 140 का स्कोर चेज के लिए अच्छा रहेगा." उन्होंने हंसते हुए कहा कि कप्तान के तौर पर बढ़िया शुरुआत.
'किसी को हल्के में न लें'
श्रेयस अय्यर ने आगे कहा, "निश्चित रूप से हमारी टीम पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ेगी. इस मैच से हम बहुत कुछ सीखेंगे. दूसरे टी20 में हम पूरी ताकत के साथ उतरेंगे. तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिल रही थी और शिवम दुबे महत्वपूर्ण ओवर डालते हैं, इसलिए मुझे उन पर हमेशा भरोसा रहता है. चोट से वापसी करते हुए हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाज़ी की."
कप्तान ने अपनी टीम के लिए संदेश देते हुए कहा, "आप किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते. आपको मैदान पर उतरकर कड़ी मेहनत करनी होगी और वर्तमान में जीना होगा. अगर आपको सामने वाली टीम पर दबाव बनाने का मौका मिले, तो आपको उसका फायदा उठाना होगा."
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मैथ्यू होलार्ड बने POTM
आयरलैंड की इस ऐतिहासिक जीत में मैथ्यू होलार्ड ने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता, जिन्होंने अपने 4 ओवरों में 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे. उन्होंने ईशान किशन (1), श्रेयस अय्यर (3) और वाशिंगटन सुंदर (9) को आउट किया था. आयरलैंड द्वारा दिए गए 183 के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 148 पर ढेर हो गई.