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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया की उपकप्तानी से क्यों हटाए गए ऋषभ पंत? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने किया खुलासा

टीम इंडिया की उपकप्तानी से क्यों हटाए गए ऋषभ पंत? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने किया खुलासा

Why Rishabh Pant Removed From Test Vice Captaincy: ऋषभ पंत से टेस्ट टीम की उपकप्तानी छीन ली गई है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इसकी वजह पर चुप्पी तोड़ी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 May 2026 10:12 PM (IST)
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भारतीय टीम अगले महीने अफगानिस्तान के साथ एक टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. मंगलवर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया. खासतौर पर टेस्ट स्क्वाड में एक चौंकाने वाला बदलाव देखा गया, क्योंकि ऋषभ पंत अब उपकप्तान नहीं रहे हैं. केएल राहुल को नया उपकप्तान बनाया गया है.

शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान बने हुए हैं, लेकिन अचानक ऋषभ पंत को उपकप्तानी से हटाए जाने पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बड़ा बयान दिया. अगरकर के अनुसार चयन समिति चाहती है कि ऋषभ पंत बिना कोई दबाव अपने खेल पर ध्यान दें.

ऋषभ पंत से क्यों छीनी उपकप्तानी?

भारतीय स्क्वाड की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा, "ऋषभ पंत टेस्ट फॉर्मेट के एक बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी हैं. वह अभी वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं. हम चाहते हैं कि ऋषभ वही बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी बनें, जो वह हमेशा से रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि उनकी टेस्ट टीम में जगह को लेकर कोई चिंता की बात है."

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऋषभ पंत को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है. इसको लेकर भी अजीत अगरकर ने साफ किया कि फिलहाल वनडे टीम एक नई दिशा में आगे बढ़ रही, जिसमें विकेटकीपर के 2 नए विकल्प रखे गए हैं. वनडे टीम में विकेटकीपर के लिए केएल राहुल और ईशान किशन को चुना गया है.

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का भारतीय स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (व‍िकेटकीपर), ईशान किशन (व‍िकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 May 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Ajit Agarkar BCCI RISHABH PANT
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