ICC की सालाना मीटिंग से आए 4 बड़े अपडेट, क्या वनडे मैच अब होंगे 40 ओवर के?

स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में 4 दिन तक चली ICC की वार्षिक बैठक से चार ने अपडेट सामने आए हैं. यह बैठक 8 जुलाई-11 जुलाई तक चली, जिसमें कई यहां मुद्दों पर चर्चा की गई. वनडे मैचों में ओवरों की संख्या को 50 से घटाकर 40 करने पर विचार किया गया था, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई. दूसरी ओर मॉरिशस को ICC से एसोसिएट मेंबरशिप मिल गई है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी 9 टीम भाग लेती हैं, लेकिन वार्षिक बैठक में टीमों की संख्या को बढ़ाने पर भी बात की गई. हालांकि टीमों की संख्या को 12 करने पर सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकल सका. यहां जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की इस बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए.

50 ओवर का ही रहेगा ODI फॉर्मेट

वनडे क्रिकेट में बड़े बदलाव किए जाने की खबर थी. 1987 वर्ल्ड कप से पहले वनडे मैचों में प्रत्येक पारी 60 ओवर की हुआ करती थी. अब उसके 39 साल बाद वनडे मैचों में ओवरों की संख्या को 50 से घटाकर 40 करने पर विचार हुआ. अपडेट है कि फिलहाल के लिए ODI मैच 50 ओवर के ही होंगे.

नहीं बढ़ेगी WTC टीमों की संख्या

अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीम भाग लेती हैं. अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और आयरलैंड को इसमें सम्मिलित किए जाने की खबर सामने आई थी. फिलहाल के लिए WTC टीमों की संख्या 9 ही रहेगी. ये 9 टीम भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और इंग्लैंड हैं.

USA और कनाडा बोर्ड को राहत नहीं

यूएसए क्रिकेट बोर्ड को सितंबर 2025 में सस्पेंड किया गया था. ICC ने माना कि 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स से पहले यूएसए बोर्ड पर से सस्पेंशन हटना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिलहाल के लिए सस्पेंशन कायम रहेगा. दूसरी ओर कनाडा क्रिकेट बोर्ड को इसी साल जून में निलंबित किया गया था. कनाडा बोर्ड भी कम से कम अभी के लिए सस्पेंड रहेगा.

मॉरिशस बना ICC का 111वां सदस्य

मॉरिशस को ICC की सदस्यता मिल गई है, वह ICC की मेंबरशिप प्राप्त करने वाला दुनिया का 111वां देश है, जो क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का एक प्रतीक है. मॉरिशस फिलहाल एक एसोसिएट मेंबर रहेगा.

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