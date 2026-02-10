T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू हुए तीन दिन हो चुके हैं और इतने कम समय में ही टूर्नामेंट ने रोमांचक मोड़ ले लिया है. लगातार मुकाबलों के बावजूद कई टीमें अभी अपने पहले मैच का इंतजार कर रही हैं, जबकि कुछ टीमों ने जीत के साथ अंक तालिका में बड़ा उलटफेर कर दिया है. इसी कड़ी में स्कॉटलैंड ने सभी को हैरान करते हुए इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है.

ग्रुप ए: भारत टॉप पर, पाकिस्तान पीछे-पीछे

ग्रुप ए में टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला स्थान बरकरार रखा है. भारत ने अपना मुकाबला जीतकर दो अंक हासिल किए हैं और नेट रन रेट के मामले में भी बाकी टीमों से आगे है. पाकिस्तान ने भी एक मैच जीतकर दो अंक जुटाए हैं, लेकिन नेट रन रेट कम होने की वजह से वह दूसरे नंबर पर है. नीदरलैंड्स और अमेरिका की टीमों ने अब तक एक-एक मैच खेला है, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल पाई है. नामीबिया इस ग्रुप में अभी अपने पहले मैच का इंतजार कर रही है.

ग्रुप A

भारत - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक (बेहतर नेट रन रेट, टॉप पर)

1 मैच, 1 जीत, 2 अंक (बेहतर नेट रन रेट, टॉप पर) पाकिस्तान - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक

1 मैच, 1 जीत, 2 अंक नीदरलैंड्स - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक

1 मैच, 0 जीत, 0 अंक अमेरिका - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक

1 मैच, 0 जीत, 0 अंक नामीबिया - अभी पहला मैच नहीं खेला

अभी पहला मैच नहीं खेला ग्रुप बी: जिम्बाब्वे की जोरदार एंट्री

ग्रुप बी में जिम्बाब्वे की टीम ने सबको चौंकाया है. बड़े अंतर से मिली जीत ने उसे सीधे प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंचा दिया है. श्रीलंका ने भी जीत के साथ दो अंक हासिल किए हैं और वह दूसरे स्थान पर बनी हुई है. आयरलैंड और ओमान को अपने पहले मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इस ग्रुप की मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक अपना अभियान शुरू नहीं किया है.

ग्रुप B

जिम्बाब्वे - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक (सबसे ऊपर)

1 मैच, 1 जीत, 2 अंक (सबसे ऊपर) श्रीलंका - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक

1 मैच, 1 जीत, 2 अंक आयरलैंड - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक

1 मैच, 0 जीत, 0 अंक ओमान - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक

1 मैच, 0 जीत, 0 अंक ऑस्ट्रेलिया - अभी पहला मैच नहीं खेला

ग्रुप सी: स्कॉटलैंड का कमाल, इंग्लैंड तीसरे नंबर पर

ग्रुप सी में सबसे ज्यादा चर्चा स्कॉटलैंड की हो रही है. वेस्टइंडीज एक जीत के साथ पहले स्थान पर है, लेकिन स्कॉटलैंड ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. खास बात यह है कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड से आगे निकल चुका है. इंग्लैंड ने भी मैच जीता है, लेकिन नेट रन रेट के कारण वह तीसरे नंबर पर खिसक गया है. नेपाल और इटली को अभी अपनी पहली जीत का इंतजार है.

ग्रुप C

वेस्टइंडीज - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक (टॉप पर)

1 मैच, 1 जीत, 2 अंक (टॉप पर) स्कॉटलैंड - 2 मैच, 1 जीत, 2 अंक (इंग्लैंड से आगे)

2 मैच, 1 जीत, 2 अंक (इंग्लैंड से आगे) इंग्लैंड - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक

1 मैच, 1 जीत, 2 अंक नेपाल - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक

1 मैच, 0 जीत, 0 अंक इटली - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक

ग्रुप डी: साउथ अफ्रीका की दमदार शुरुआत

ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका ने अपने पहले ही मैच में शानदार जीत दर्ज कर टॉप पोजिशन पर है. न्यूजीलैंड भी जीत के साथ दूसरे स्थान पर है, लेकिन नेट रन रेट में साउथ अफ्रीका आगे है. अफगानिस्तान और कनाडा को हार झेलनी पड़ी है. यूएई की टीम अभी अपने पहले मुकाबले की तैयारी कर रही है.

ग्रुप D