हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup 2026 Points Table: पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर! स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को छोड़ा पीछे, जानिए भारत समेत बाकी टीमों का हाल

T20 World Cup 2026 Points Table: पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर! स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को छोड़ा पीछे, जानिए भारत समेत बाकी टीमों का हाल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीन दिन पूरे होते ही प्वाइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है, जबकि भारत अपने ग्रुप में टॉप पर बना हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 10 Feb 2026 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू हुए तीन दिन हो चुके हैं और इतने कम समय में ही टूर्नामेंट ने रोमांचक मोड़ ले लिया है. लगातार मुकाबलों के बावजूद कई टीमें अभी अपने पहले मैच का इंतजार कर रही हैं, जबकि कुछ टीमों ने जीत के साथ अंक तालिका में बड़ा उलटफेर कर दिया है. इसी कड़ी में स्कॉटलैंड ने सभी को हैरान करते हुए इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है. 

ग्रुप ए: भारत टॉप पर, पाकिस्तान पीछे-पीछे

ग्रुप ए में टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला स्थान बरकरार रखा है. भारत ने अपना मुकाबला जीतकर दो अंक हासिल किए हैं और नेट रन रेट के मामले में भी बाकी टीमों से आगे है. पाकिस्तान ने भी एक मैच जीतकर दो अंक जुटाए हैं, लेकिन नेट रन रेट कम होने की वजह से वह दूसरे नंबर पर है. नीदरलैंड्स और अमेरिका की टीमों ने अब तक एक-एक मैच खेला है, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल पाई है. नामीबिया इस ग्रुप में अभी अपने पहले मैच का इंतजार कर रही है.

ग्रुप A

  • भारत - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक (बेहतर नेट रन रेट, टॉप पर)
  • पाकिस्तान - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक
  • नीदरलैंड्स - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक
  • अमेरिका - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक
  • नामीबिया - अभी पहला मैच नहीं खेला
  • ग्रुप बी: जिम्बाब्वे की जोरदार एंट्री

ग्रुप बी में जिम्बाब्वे की टीम ने सबको चौंकाया है. बड़े अंतर से मिली जीत ने उसे सीधे प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंचा दिया है. श्रीलंका ने भी जीत के साथ दो अंक हासिल किए हैं और वह दूसरे स्थान पर बनी हुई है. आयरलैंड और ओमान को अपने पहले मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इस ग्रुप की मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक अपना अभियान शुरू नहीं किया है.

ग्रुप B

  • जिम्बाब्वे - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक (सबसे ऊपर)
  • श्रीलंका - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक
  • आयरलैंड - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक
  • ओमान - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक
  • ऑस्ट्रेलिया - अभी पहला मैच नहीं खेला

ग्रुप सी: स्कॉटलैंड का कमाल, इंग्लैंड तीसरे नंबर पर

ग्रुप सी में सबसे ज्यादा चर्चा स्कॉटलैंड की हो रही है. वेस्टइंडीज एक जीत के साथ पहले स्थान पर है, लेकिन स्कॉटलैंड ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. खास बात यह है कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड से आगे निकल चुका है. इंग्लैंड ने भी मैच जीता है, लेकिन नेट रन रेट के कारण वह तीसरे नंबर पर खिसक गया है. नेपाल और इटली को अभी अपनी पहली जीत का इंतजार है.

ग्रुप C

  • वेस्टइंडीज - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक (टॉप पर)
  • स्कॉटलैंड - 2 मैच, 1 जीत, 2 अंक (इंग्लैंड से आगे)
  • इंग्लैंड - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक
  • नेपाल - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक
  • इटली - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक

ग्रुप डी: साउथ अफ्रीका की दमदार शुरुआत

ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका ने अपने पहले ही मैच में शानदार जीत दर्ज कर टॉप पोजिशन पर है. न्यूजीलैंड भी जीत के साथ दूसरे स्थान पर है, लेकिन नेट रन रेट में साउथ अफ्रीका आगे है. अफगानिस्तान और कनाडा को हार झेलनी पड़ी है. यूएई की टीम अभी अपने पहले मुकाबले की तैयारी कर रही है.

ग्रुप D

  • साउथ अफ्रीका - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक (टॉप)
  • न्यूजीलैंड - 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक
  • अफगानिस्तान - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक
  • कनाडा - 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक
  • यूएई - अभी पहला मैच नहीं खेला 
Published at : 10 Feb 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Points Table Scotland Cricket Team INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाकिस्तान से भी कनेक्शन?
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाक से भी कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
क्रिकेट
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
Advertisement

वीडियोज

जाति की 'जहरीली' कन्या !
Mobile Gaming Addiction: घंटों पबजी खेलने का खौफनाक अंजाम, युवक के दिमाग की नस फटी | Meerut News
Chitra Tripathi: दिल बहलाने के लिए 'अविश्वास' अच्छा है ! | Om Birla | Budget Session 2026 | CM Yogi
Bharat Ki Baat: सत्ता का प्लान...27 के सेंटर में मुसलमान | CM Yogi | AKhilesh | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: 'प्वाइंट ब्लैंक' का टारगेट कौन?Himanta Sarma के AI वीडियो पर क्यों मचा है बवाल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाकिस्तान से भी कनेक्शन?
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाक से भी कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
क्रिकेट
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
इंडिया
रूसी तेल खरीद को लेकर क्या होगा भारत का स्टैंड? विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने किया साफ
रूसी तेल खरीद को लेकर क्या होगा भारत का स्टैंड? विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने किया साफ
यूटिलिटी
क्या है योगी सरकार की 'सीएम युवा योजना', इसके लिए कौन कर सकता है अप्लाई और कितना मिलता है पैसा?
क्या है योगी सरकार की 'सीएम युवा योजना', इसके लिए कौन कर सकता है अप्लाई और कितना मिलता है पैसा?
ट्रेंडिंग
Video:
"विदेशी मैडम बिहारी टोन" लंदन की सड़कों पर देसी स्टाइल में समोसे बेचते दिखी गौरी मैम- वीडियो वायरल
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget