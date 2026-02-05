टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) भारत के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले के बहिष्कार पर अड़ा हुआ नजर आ रहा है और अब इस फैसले को कानूनी रूप देने के लिए ‘फोर्स मेज्योर’ (Force Majeure) क्लॉज का सहारा लेने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान इस प्रावधान के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की सख्त कार्रवाई और भारी आर्थिक जुर्माने से बचना चाहता है.

क्या है ‘फोर्स मेज्योर’ जिसका सहारा ले रहा पाकिस्तान

फोर्स मेज्योर क्लॉज आमतौर पर उन हालात में लागू होता है, जब किसी नियमों या अनुबंधो को पूरा करना किसी परिस्थितियों के कारण संभव न हो. रिपोर्ट के अनुसार, PCB यह दलील दे सकता है कि पाकिस्तान सरकार के सोशल मीडिया पोस्ट और सरकारी निर्देशों के चलते बोर्ड के पास मैच न खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. PCB इसे “असाधारण स्थिति” बताकर ICC के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी में है.

क्या है पूरा मामला

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मुकाबला खेला जाना है. अगर पाकिस्तान इस मैच का बहिष्कार करता है तो भारत को सीधे दो अंक मिल जाएंगे. इसके साथ ही PCB पर आर्थिक जुर्माना और अन्य प्रतिबंध भी लग सकते हैं. ऐसे में पाकिस्तान ‘फोर्स मेज्योर’ क्लॉज का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश कर सकता है कि यह फैसला किसी असाधारण और अनिवार्य परिस्थिति के कारण लिया गया है.

BCCI का सख्त रुख

हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पाकिस्तान की इस दलील से सहमत नहीं है. BCCI से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान का यह तर्क कमजोर है. उनका कहना है कि जिस दिन पाकिस्तान सरकार ने बहिष्कार को लेकर बयान दिया था, उसी दिन पाकिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेला था. ऐसे में यह कहना कि सरकार के दबाव में फैसला लिया गया, तर्कसंगत नहीं लगता.

BCCI सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों क्रिकेट को राजनीति से जोड़ रहे हैं. भारत सरकार ने कई बार सुरक्षा की गारंटी दी, इसके बावजूद बांग्लादेश ने भारत दौरे से इनकार किया और अब पाकिस्तान भी इसी रास्ते पर चल रहा है.

पाकिस्तान सरकार का बयान

इस पूरे विवाद के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने का फैसला अंतिम है. उन्होंने इस मुद्दे पर कैबिनेट से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस मुकाबले को लेकर “स्पष्ट रुख” अपना लिया है.

आगे क्या?

अब नजरें ICC पर टिकी हैं कि वह पाकिस्तान के तर्क को कितना मानती है. अगर पाकिस्तान का बहिष्कार कायम रहता है, तो यह फैसला न सिर्फ टूर्नामेंट की अंक तालिका को प्रभावित करेगा, बल्कि भारत-पाक क्रिकेट रिश्तों में एक और कड़वाहट भी जोड़ सकता है.