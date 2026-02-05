हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup 2026: क्या है ‘फोर्स मेज्योर’ क्लॉज जिसका सहारा लेकर भारत से मैच न खेलने पर अड़ा पाकिस्तान, जानिए

T20 World Cup 2026: क्या है ‘फोर्स मेज्योर’ क्लॉज जिसका सहारा लेकर भारत से मैच न खेलने पर अड़ा पाकिस्तान, जानिए

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर सस्पेंस बना हुआ है. मैच के बहिष्कार की स्थिति में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC की कार्रवाई से बचने के लिए ‘फोर्स मेज्योर’ क्लॉज का सहारा ले सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 05 Feb 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) भारत के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले के बहिष्कार पर अड़ा हुआ नजर आ रहा है और अब इस फैसले को कानूनी रूप देने के लिए ‘फोर्स मेज्योर’ (Force Majeure) क्लॉज का सहारा लेने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान इस प्रावधान के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की सख्त कार्रवाई और भारी आर्थिक जुर्माने से बचना चाहता है.

क्या है ‘फोर्स मेज्योर’ जिसका सहारा ले रहा पाकिस्तान

फोर्स मेज्योर क्लॉज आमतौर पर उन हालात में लागू होता है, जब किसी नियमों या अनुबंधो को पूरा करना किसी परिस्थितियों के कारण संभव न हो. रिपोर्ट के अनुसार, PCB यह दलील दे सकता है कि पाकिस्तान सरकार के सोशल मीडिया पोस्ट और सरकारी निर्देशों के चलते बोर्ड के पास मैच न खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. PCB इसे “असाधारण स्थिति” बताकर ICC के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी में है.

क्या है पूरा मामला

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मुकाबला खेला जाना है. अगर पाकिस्तान इस मैच का बहिष्कार करता है तो भारत को सीधे दो अंक मिल जाएंगे. इसके साथ ही PCB पर आर्थिक जुर्माना और अन्य प्रतिबंध भी लग सकते हैं. ऐसे में पाकिस्तान ‘फोर्स मेज्योर’ क्लॉज का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश कर सकता है कि यह फैसला किसी असाधारण और अनिवार्य परिस्थिति के कारण लिया गया है.

BCCI का सख्त रुख

हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पाकिस्तान की इस दलील से सहमत नहीं है. BCCI से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान का यह तर्क कमजोर है. उनका कहना है कि जिस दिन पाकिस्तान सरकार ने बहिष्कार को लेकर बयान दिया था, उसी दिन पाकिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेला था. ऐसे में यह कहना कि सरकार के दबाव में फैसला लिया गया, तर्कसंगत नहीं लगता.

BCCI सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों क्रिकेट को राजनीति से जोड़ रहे हैं. भारत सरकार ने कई बार सुरक्षा की गारंटी दी, इसके बावजूद बांग्लादेश ने भारत दौरे से इनकार किया और अब पाकिस्तान भी इसी रास्ते पर चल रहा है.

पाकिस्तान सरकार का बयान

इस पूरे विवाद के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने का फैसला अंतिम है. उन्होंने इस मुद्दे पर कैबिनेट से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस मुकाबले को लेकर “स्पष्ट रुख” अपना लिया है.

आगे क्या?

अब नजरें ICC पर टिकी हैं कि वह पाकिस्तान के तर्क को कितना मानती है. अगर पाकिस्तान का बहिष्कार कायम रहता है, तो यह फैसला न सिर्फ टूर्नामेंट की अंक तालिका को प्रभावित करेगा, बल्कि भारत-पाक क्रिकेट रिश्तों में एक और कड़वाहट भी जोड़ सकता है. 

Published at : 05 Feb 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
ICC PCB IND VS PAK T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
महाराष्ट्र
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

INDIA के खिलाफ T20 विश्व कप का मैच नहीं खेलेगा Pakistan | India Vs Pakistan | Breaking | ABP News
Baggage Rules Changed for International Travellers | Paisa Live
India–US Trade Deal के बाद Tariff Cuts से Exports Boost, Imports होंगे सस्ते | Paisa Live
Sansani: Online गेम पर बच्चों का 'डेथ रूट' ! | Crime News
Bihar News: गाय खरीदने निकला था, जबरन शादी का शिकार बन गया युवक? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
महाराष्ट्र
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, तोड़ेंगे कमाई के सारे रिकॉर्ड!
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, चेक करें लिस्ट
यूटिलिटी
बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
नौकरी
टीचिंग और रिसर्च फील्ड वालों के लिए NCERT में नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया
टीचिंग और रिसर्च फील्ड वालों के लिए NCERT में नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget