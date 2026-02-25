हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कप्तानी के फैसलों पर घिरे सूर्यकुमार यादव, रोहित की कप्तानी का जिक्र कर मोहम्मद कैफ ने साधा निशाना

साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सूर्या की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं. मोहम्मद कैफ ने सूर्यकुमार यादव के गेंदबाजी फैसलों की आलोचना करते हुए कहा कि मिडिल ओवर्स में बुमराह का सही इस्तेमाल नही किया गया

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Feb 2026 06:43 AM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की 76 रन से हार के बाद अब कप्तानी और रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं. इस हार ने भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल कर दी है और अब टीम को बाकी दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे. इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के कुछ फैसलों पर खुलकर नाराजगी जताई है.

7 से 15 ओवर के बीच हाथ से फिसला मैच

कैफ का मानना है कि भारत मैच 7वें से 15वें ओवर के बीच हार गया. इसी दौरान साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस के बीच अहम साझेदारी बनी, जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया. भारत के गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने में नाकाम रहे और टीम मैच में पीछे होती चली गई.

कैफ ने खास तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के इस्तेमाल पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि बुमराह जैसे मैच विनर गेंदबाज को बीच के ओवरों में लाना चाहिए था ताकि साझेदारी तोड़ी जा सके, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

रोहित की कप्तानी से की तुलना

कैफ ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी का उदाहरण देते हुए कहा कि वह हमेशा बुमराह को पावरप्ले के बाद मिडिल ओवर्स में वापसी कराते थे. इससे विपक्षी टीम की लय टूटती थी और विकेट मिलने की संभावना बढ़ जाती थी.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में बुमराह ने शुरुआती ओवरों में क्विंटन डी कॉक और रयान रिकेल्टन जैसे अहम विकेट जरूर लिए, लेकिन इसके बाद उन्हें काफी देर तक गेंदबाजी के लिए नहीं बुलाया गया. जब तक बुमराह 17वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए, तब तक विपक्षी टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी.

सेमीफाइनल की राह हुई कठिन

इस हार के साथ ही भारत का 12 मैचों का अजेय रिकॉर्ड भी टूट गया है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार रही. अब टीम इंडिया के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने की चुनौती और कठिन हो गई है. अगर भारत को टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है, तो उसे अब अपने बाकी दोनों मुकाबले जीतने होंगे और नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा. ऐसे में टीम मैनेजमेंट को आने वाले मैचों में बेहतर रणनीति और सही गेंदबाजी बदलाव पर ध्यान देना होगा, ताकि टूर्नामेंट में वापसी की उम्मीद बनी रहे. 

Published at : 25 Feb 2026 06:43 AM (IST)
Super 8 SURYAKUMAR YADAV JASPRIT BUMRAH T20 World Cup 2026
