Why Shubman Gill Dropped T20: शुभमन गिल टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय स्क्वाड से बाहर हैं. उपकप्तान होते हुए गिल को वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं चुना गया है, अब विश्व कप में अक्षर पटेल को उपकप्तान होने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. शुभमन गिल की टी20 फॉर्म इस साल अच्छी नहीं रही है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि गिल को खराब फॉर्म के लिए नहीं, लेकिन टीम मैनेजमेंट टॉप ऑर्डर में एक विकेटकीपर चाहता था.

शुभमन गिल क्यों बाहर, सूर्यकुमार ने बताया

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुभमन गिल को ड्रॉप किए जाने को लेकर कहा, "शुभमन गिल को खराब फॉर्म के लिए ड्रॉप नहीं किया गौया गया है. ऐसा टीम कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ है, हम टॉप ऑर्डर में एक विकेटकीपर चाहते थे. यह फॉर्म को लेकर बिल्कुल नहीं है. उनकी काबिलियत पर कोई शक की बात नहीं है, वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. टीम को रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर की भी जरूरत थी."

सूर्यकुमार ने आगे कहा, "टीम के अंदर लचीलापन लाने के लिए कई सारे विकल्प खुले रखने जरूरी थे. इसलिए हमने इस स्क्वाड का चयन किया है. गिल की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है."

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने क्या कहा?

शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने जवाब देते हुए कहा, "इसमें निरंतरता ने एक बड़ी भूमिका निभाई. शुभमन उपकप्तान थे, क्योंकि वो अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं, तो किसी को उनकी जगह लेनी थी. पहले टेस्ट क्रिकेट की जिम्मेदारी के कारण टी20 नहीं खेल रहे थे, तब अक्षर पटेल ने उपकप्तान का रोल निभाया था. यह निर्णय कोई नया बयान जारी करने के बजाय निरंतरता बनाए रखने की वजह से लिया गया है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)

