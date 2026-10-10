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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20I में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम? वैभव तोड़ेंगे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम? वैभव तोड़ेंगे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

15 साल के वैभव सूर्यवंशी के पास T20I में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने का बड़ा मौका है. जानें मौजूदा रिकॉर्ड किसके नाम है और वैभव इसे कैसे तोड़ सकते हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 10 Oct 2026 06:20 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का नाम इन दिनों लगातार सुर्खियों में है. कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले वैभव पहले ही T20I में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. अब उनकी नजर एक ऐसे रिकॉर्ड पर है, जिसे तोड़ते ही वो T20I क्रिकेट में इतिहास रच देंगे.

T20I क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के लुआन-ड्रे प्रीटोरियस के नाम है. उन्होंने 2026 में नामीबिया के खिलाफ शानदार शतक लगाया था. रिकॉर्ड के मुताबिक, प्रीटोरियस अभी T20I में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर हैं.

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प्रीटोरियस ने कम उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है और उनका T20I प्रदर्शन भी शानदार रहा है. हाल ही में उन्होंने जिम्बाब्वे और नामीबिया के खिलाफ लगातार 94 और 101 रन की पारियां खेलकर अपनी फॉर्म दिखाई थी.

वैभव पहले ही बना चुके हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी के लिए ये रिकॉर्ड नया नहीं है. वो जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 18 गेंदों में T20I अर्धशतक लगाकर पुरुष T20I क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 50 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे. उन्होंने ये उपलब्धि 15 साल 118 दिन की उम्र में हासिल की थी.

अब अगर वैभव T20I में शतक लगाने में सफल रहते हैं, तो वो प्रीटोरियस का सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. उनकी उम्र को देखते हुए यह रिकॉर्ड टूटने पर एक बड़ी उपलब्धि होगी.

टीम में जगह मिलना भी चुनौती

लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ प्रतिभा ही काफी नहीं होगी. वैभव को पहले प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना जरूरी है. मौजूदा समय में टीम मैनेजमेंट उन्हें धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहा है. भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल भी उनके विकास पर ध्यान देने की बात कह चुके हैं.

ऐसे में अब सबकी नजर इस युवा बल्लेबाज पर है. अगर वैभव को मौका मिलता है और उनका बल्ला चल पड़ा, तो 15 साल की उम्र में T20I शतक लगाकर वो एक और बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
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