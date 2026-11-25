इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें संस्करण (IPL 2027) के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 29 खिलाड़ियों ने 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर रजिस्ट्रेशन कराया है. बेन स्टोक्स भी इस लिस्ट में हैं, जिन्होंने 2025 मेगा ऑक्शन से हटने का फैसला किया था. लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी हैं.

ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने भी मिनी ऑक्शन के लिए 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर रजिस्ट्रेशन कराया है. बता दें कि कई आईपीएल टीमों की कप्तानी कर चुके वार्नर ने इसी बेस प्राइस पर 2025 में हुए मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कराया था. वह अनसोल्ड रहे थे. इसे देखते हुए काफी मुश्किल नजर आता है कि कोई टीम उन्हें खरीदने में रूचि दिखाए.

IPL 2027 ऑक्शन में 2 करोड़ बेस प्राइस वाले खिलाड़ी

बेन स्टोक्स दीपक चाहर आवेश खान फजलहक फारूकी मुजीब रहमान रहमानुल्लाह गुरबाज डेविड वॉर्नर जेक फ़्रेजर-मैकगर्क झाय रिचर्डसन माहली बियर्डमैन स्पेंसर जॉनसन जॉनी बेयरस्टो सैम बिलिंग्स सोनी बेकर टॉम करन एडम मिल्ने बेन सियर्स बेवॉन जैकब्स डेरिल मिशेल डेवोन कॉनवे रचिन रविंद्र ट्रेंट बोल्ट विलियम ओ'रूर्के एनरिक नॉर्किया गेराल्ड कोएट्जी मथीशा पथिराना वानिंदु हसरंगा शाई होप शिमरोन हेटमायर

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