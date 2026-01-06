श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 17 सदस्यीय स्क्वाड का एलान कर दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में दासुन शनाका श्रीलंकाई टीम की कप्तानी करेंगे. इससे पहले श्रीलंका 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए 25 खिलाड़ियों का प्रीलिमिनरी स्क्वाड घोषित कर चुका है. मगर उनमें से पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए 8 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है.

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 7 जनवरी को होगा और अंतिम मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाएगा. बहुत हद तक कहा जा सकता है कि श्रीलंका इन्हीं 17 खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप के अंतिम स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है.

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका का स्क्वाड: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, चरिथ असलंका, जेनिथ लियानगे, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, महीश तीक्षणा, ट्रेवीन मैथ्यू, दुश्मंता चमीरा, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा