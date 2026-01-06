हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका ने 17 सदस्यीय टीम का किया एलान, 7 जनवरी को पाकिस्तान से पहला मैच

2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका ने 17 सदस्यीय टीम का किया एलान, 7 जनवरी को पाकिस्तान से पहला मैच

Sri Lanka Squad For Pakistan T20 Series: श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 17 सदस्यीय स्क्वाड का एलान कर दिया है. दासुन शनाका टीम की कप्तानी करेंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Jan 2026 04:48 PM (IST)
श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 17 सदस्यीय स्क्वाड का एलान कर दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में दासुन शनाका श्रीलंकाई टीम की कप्तानी करेंगे. इससे पहले श्रीलंका 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए 25 खिलाड़ियों का प्रीलिमिनरी स्क्वाड घोषित कर चुका है. मगर उनमें से पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए 8 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है.

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 7 जनवरी को होगा और अंतिम मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाएगा. बहुत हद तक कहा जा सकता है कि श्रीलंका इन्हीं 17 खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप के अंतिम स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है.

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका का स्क्वाड: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, चरिथ असलंका, जेनिथ लियानगे, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, महीश तीक्षणा, ट्रेवीन मैथ्यू, दुश्मंता चमीरा, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 06 Jan 2026 04:48 PM (IST)
Sri Lanka Cricket Team Sri Lanka Vs Pakistan SL Vs PAK Sri Lanka Squad
