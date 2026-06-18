शुभमन गिल और ईशान किशन का धमाका, 52 साल के भारतीय वनडे इतिहास में पहली बार बना यह महारिकॉर्ड

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में शुभमन गिल और ईशान किशन ने अपने बल्ले से ऐसा कमाल किया, जो भारतीय वनडे क्रिकेट के 52 साल के इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिला था. दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शतक जड़ते हुए न सिर्फ टीम इंडिया को बड़ी जीत दिलाई, बल्कि एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. शुभमन गिल और ईशान किशन की विस्फोटक पारियों की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. इस मुकाबले में गिल ने कप्तानी पारी खेली, जबकि ईशान ने मध्यक्रम में उतरकर आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया.

1077 वनडे में पहली बार हुआ ऐसा कारनामा

भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला वनडे मुकाबला 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. तब से लेकर अब तक टीम इंडिया 1077 वनडे मैच खेल चुकी है, लेकिन इतने लंबे सफर में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक ही मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने 80 या उससे कम गेंदों में शतक पूरे किए हों. लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे में शुभमन गिल और ईशान किशन ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करते हुए नया अध्याय लिख दिया. दोनों बल्लेबाज एक ही मुकाबले में 80 से कम गेंदों में शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय जोड़ी बन गए हैं.

शुभमन गिल ने कप्तानी पारी से लूटी महफिल

इकाना स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने विशाल स्कोर खड़ा किया. टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 110 गेंदों पर 154 रन बनाए. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 22 चौके और 2 छक्के जड़े. गिल ने शुरुआत से ही अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और सिर्फ 77 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. इसके बाद भी उन्होंने रन बनाने की रफ्तार कम नहीं होने दी और बड़े स्कोर तक पहुंचे.

ईशान किशन ने नंबर-4 पर खेली तूफानी पारी

शुभमन गिल के बाद ईशान किशन ने भी धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की. नंबर-4 पर उतरने वाले ईशान ने महज 79 गेंदों में 125 run ठोक दिए. उनकी पारी में 14 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. ईशान ने बेहद आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए केवल 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और अफगान गेंदबाजों को संभलने का कोई मौका नहीं दिया.

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भारत ने खड़ा किया 400 से ज्यादा का स्कोर

भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने 49.2 ओवर में 402 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. यह अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के सबसे बड़े वनडे स्कोरों में से एक रहा. 403 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और 44.3 ओवर में 232 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. भारत ने मुकाबला 170 रनों से जीतकर सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया.

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इतिहास में दर्ज हुआ शुभमन-ईशान का नाम

इस मैच में शुभमन गिल ने 77 गेंदों में और ईशान किशन ने 71 गेंदों में शतक पूरा किया. इसी के साथ दोनों खिलाड़ी भारतीय वनडे इतिहास में एक ही मुकाबले के दौरान 80 या उससे कम गेंदों में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. 52 वर्षों के वनडे इतिहास और 1077 मुकाबलों के बाद पहली बार बना यह रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास माना जा रहा है. शुभमन और ईशान की यह साझी उपलब्धि लंबे समय तक याद रखी जाएगी.