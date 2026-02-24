हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जिम्बाब्वे को 107 रनों से हराकर सुपर-8 में वेस्टइंडीज ने हासिल की रिकॉर्ड जीत, टीम इंडिया का हुआ काम खराब

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की. इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते 254 रन का स्कोर खड़ा किया. जवाब में जिम्बाब्वे 147 रन ही बना पाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 24 Feb 2026 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

Shimron Hetmyer & Rovman Powell Smashed Blistering Fifty Against Zimbabwe: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया है. इस मुकाबले में शिमरन हेटमायर और रॉवमैन पॉवेल की तूफानी अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के कमाल से कैरेबियन टीम ने रिकॉर्ड जीत हासिल की. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जवाब में, जिम्बाब्वे 17.4 ओवर में 147 रन पर ही सिमट गई. वेस्टइंडीज की इस बड़ी जीत से सुपर-8 के ग्रुप-1 में अब टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि भारत को साउथ अफ्रीका ने बड़े अंतर से हराकर उसे रन रेट के मामले में बहुत पीछे धकेल दिया है. अब वेस्टइंडीज की टीम साउथ अफ्रीका के बराबर अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है.

वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने किया कमाल

जिम्बाब्वे के खिलाफ गेंदबाजी में वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा गुडाकेस मोती ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट चटकाया, तो अकील हुसैन ने भी 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि मैथ्यू फोर्ड और जेसन होल्डर ने 1 विकेट लिए. दूसरी ओर, बल्लेबाजी में जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे ज्यादा ब्रेड इवांस ने 21 गेंद में 43 रन बनाए.  इसके अलावा डॉयन मार्यस ने 28 रन बनाए और कप्तान सिकंदर रजा ने 27 रनों का योगदान दिया. इस टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में टॉप रहने वाली जिम्बाब्वे की टीम को सुपर-8 के अपने पहले ही मैच में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है.

हेटमायर और पॉवेल ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

वेस्टइंडीज के लिए बल्लेबाजी में शिमरन हेटमायर और रॉवमैन पॉवेल ने तूफानी अर्धशतक लगाया. हेटमायर ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 34 गेंद में 7 छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 85 रन धमाकेदार पारी खेली, जबकि रोवमैन पावेल ने 35 गेंद पर 59 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और इतने ही चार छक्के भी जड़े. इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 52 गेंद में 122 रन की साझेदारी करके वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, तो शेरफेन रदरफोर्ड ने भी 13 गेंद में दो छक्कों और तीन चौकों से नाबाद 31 रन की तेजतर्रार पारी खेली.

वेस्टइंडीज की टीम ने बनाया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ शिमरन हेटमायर और रॉवमैन पॉवेल की तूफानी अर्धशतक और दोनों के बीच हुई शतकीय साझेदारी के दम पर वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 254 रन बनाया. इस टूर्नामेंट के इतिहास का ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है, जबकि टूर्नामेंट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम है. श्रीलंका ने साल 2007 में केन्या के खिलाफ 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 269 रन जड़ा था.

Published at : 24 Feb 2026 10:17 AM (IST)
