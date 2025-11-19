हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटब्रायन लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी, शाई होप ने रचा इतिहास; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ब्रायन लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी, शाई होप ने रचा इतिहास; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Shai Hope Century: न्यूजीलैंड के खिलाफ 109 रनों की पारी खेल शाई होप ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने ब्रायन लारा के महान रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 08:06 PM (IST)
वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच नेपियर में वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला गया. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने इस मैच में शतक लगाते हुए महान बल्लेबाज ब्रायन लारा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे शाई होप ने 69 गेंद पर 4 छक्कों और 13 चौकों की मदद से नाबाद 109 रनों की पारी खेली. होप के वनडे करियर का यह 19वां शतक था. इस शतक के साथ ही होप ने ब्रायन लारा के वेस्टइंडीज के लिए वनडे में लगाए 19 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. 

शाई होप ने रचा इतिहास, लारा के रिकॉर्ड की बराबरी की

शाई होप ने इसी मैच में वनडे क्रिकेट में अपने 6,000 रन भी पूरे कर लिए. शतकीय पारी के लिए होप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन वेस्टइंडीज यह मुकाबला 5 विकेट से हार गई. वेस्टइंडीज के लिए वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शाई होप पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं. इस रिकॉर्ड लिस्ट में 25 शतक के साथ क्रिस गेल पहले स्थान पर हैं.

क्रिस गेल ने लगाए हैं सबसे ज्यादा शतक

शाई होप ने 2016 से 2019 के बीच खेले 147 वनडे मैचों की 142 पारियों में 22 बार नाबाद रहते हुए 19 शतक और 30 अर्धशतक की मदद से 6,097 रन बनाए हैं. होप का औसत 50.80 है. उनका सर्वाधिक स्कोर 170 रन है. वहीं ब्रायन लारा ने 1990 से 2007 के बीच 299 मैचों की 289 पारियों में 32 बार नाबाद रहते हुए 19 शतक और 63 अर्धशतक की मदद से 10,405 रन बनाए हैं. लारा का औसत 40.48 और सर्वाधिक स्कोर 169 रन है.

क्रिस गेल वेस्टइंडीज की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. 1999 से 2019 के बीच 301 वनडे मैचों की 294 पारियों में 17 बार नाबाद रहते हुए 25 शतक, जिसमें 1 दोहरा शतक भी है और 54 अर्धशतक की मदद से 10,480 रन बनाए हैं. गेल का औसत 37.83 रहा है. 

Published at : 19 Nov 2025 08:06 PM (IST)
