सरफराज अहमद ने आईसीसी का तोड़ा नियम? मैच के दौरान चला रहे थे स्मार्ट फोन

Sarfraz Ahmed Break ICC Rules: आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 12वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार यानी 1 फरवरी को हुआ. ये मुकाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया. इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद अपनी देश की अंडर-19 क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए हैं. सरफराज मौजूदा समय में पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के मेंटोर के तौर पर हैं. हालांकि, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान कुछ ऐसा किया, जिसके चलते वे अब सुर्खियों में आ गए हैं.

भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान सरफराज ने तोड़ा नियम

भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान की सरफराज अहमद की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. उस तस्वीर में सरफराज अहमद को मैच के दौरान फोन इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि, इस बात की जानकारी नहीं है कि ये तस्वीर PMOA एरिया के अंदर की है या बाहर की. अगर PMOA एरिया में बैठकर सरफराज फोन चला रहे थे तो उन्होंने आईसीसी का नियम तोड़ा है. आईसीसी ने PMOA एरिया में कम्यूनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करने पर बैन लगाया हुआ है.

बता दें कि, PMOA स्टेडियम में प्लेयर्स, अधिकारियों और कोचिंग स्टाफ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला स्टेडियम में फिक्स एरिया होता है. सरफराज अहमद ने अगर ये नियम तोड़ा है तो आईसीसी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. आईसीसी उनके ऊपर बड़ा जुर्माना लगा सकती है.

पाकिस्तान को भारत से 58 रन से मिली हार

बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हराया. ये सुपर सिक्स का मुकाबला था. पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बड़े अंतर से मैच जीतना था. हालांकि, पाकिस्तान मैच ही हार गया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पाकिस्तान के सामने 253 रन का लक्ष्य दिया था. इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 194 रन पर ऑल आउट हो गई. बता दें कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है और 4 फरवरी को सेमीफाइनल में उसका सामना अफगानिस्तान से होने वाला है.