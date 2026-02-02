हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसरफराज अहमद ने आईसीसी का तोड़ा नियम? मैच के दौरान चला रहे थे स्मार्ट फोन

सरफराज अहमद ने आईसीसी का तोड़ा नियम? मैच के दौरान चला रहे थे स्मार्ट फोन

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के दौरान पाकिस्तान के मेंटोर सरफराज अहमद को फोन चलाते हुए देखा गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी फोटो काफी वायरल हो रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 02 Feb 2026 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

Sarfraz Ahmed Break ICC Rules: आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 12वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार यानी 1 फरवरी को हुआ. ये मुकाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया. इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद अपनी देश की अंडर-19 क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए हैं. सरफराज मौजूदा समय में पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के मेंटोर के तौर पर हैं. हालांकि, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान कुछ ऐसा किया, जिसके चलते वे अब सुर्खियों में आ गए हैं.

भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान सरफराज ने तोड़ा नियम

भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान की सरफराज अहमद की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. उस तस्वीर में सरफराज अहमद को मैच के दौरान फोन इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि, इस बात की जानकारी नहीं है कि ये तस्वीर PMOA एरिया के अंदर की है या बाहर की. अगर PMOA एरिया में बैठकर सरफराज फोन चला रहे थे तो उन्होंने आईसीसी का नियम तोड़ा है. आईसीसी ने PMOA एरिया में कम्यूनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करने पर बैन लगाया हुआ है.

बता दें कि, PMOA स्टेडियम में प्लेयर्स, अधिकारियों और कोचिंग स्टाफ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला स्टेडियम में फिक्स एरिया होता है. सरफराज अहमद ने अगर ये नियम तोड़ा है तो आईसीसी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. आईसीसी उनके ऊपर बड़ा जुर्माना लगा सकती है.

पाकिस्तान को भारत से 58 रन से मिली हार

बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हराया. ये सुपर सिक्स का मुकाबला था. पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बड़े अंतर से मैच जीतना था. हालांकि, पाकिस्तान मैच ही हार गया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पाकिस्तान के सामने 253 रन का लक्ष्य दिया था. इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 194 रन पर ऑल आउट हो गई. बता दें कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है और 4 फरवरी को सेमीफाइनल में उसका सामना अफगानिस्तान से होने वाला है.

Published at : 02 Feb 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Sarfaraz Ahmed Ind U19 Vs Pak U19 Cricket News ICC Under 19 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के बीच चोरों ने उठाया फायदा, 30 लाख के गहने चोरी!
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के बीच चोरों ने उठाया फायदा, 30 लाख के गहने चोरी!
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
बॉलीवुड
'दोनों फिल्मों में बहुत फर्क है', 'रणबीर कपूर की 'रामायण' की 'आदिपुरुष' से तुलना पर बोले अरुण गोविल
'रणबीर कपूर की 'रामायण' की 'आदिपुरुष' से नहीं की जा सकती तुलना', बोले अरुण गोविल
जनरल नॉलेज
कुवैत क्यों कहलाता है ब्लैक गोल्ड की धरती? जानिए तेल ने कैसे बदल दी एक पूरे देश की तकदीर
कुवैत क्यों कहलाता है ब्लैक गोल्ड की धरती? जानिए तेल ने कैसे बदल दी एक पूरे देश की तकदीर
Home Tips
फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें, हो जाएगा बड़ा नुकसान
फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें, हो जाएगा बड़ा नुकसान
ट्रेंडिंग
मेट्रो में लड़की को पसंद आ गया लड़का, इंस्टा आईडी मांगते हुए वीडियो वायरल 
मेट्रो में लड़की को पसंद आ गया लड़का, इंस्टा आईडी मांगते हुए वीडियो वायरल 
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget