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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल ने बताया पंजाब के खिलाफ हार का सबसे बड़ा कारण, जानें मैच के बाद क्या बोले गुजरात के कप्तान?

शुभमन गिल ने बताया पंजाब के खिलाफ हार का सबसे बड़ा कारण, जानें मैच के बाद क्या बोले गुजरात के कप्तान?

Shubman Gill Statement After Defeat Against Punjab Kings: गुजरात और पंजाब के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. शुरुआत में मैच एकतरफा लग रहा था, लेकिन फिर गुजरात ने लगभग बाजी पलट दी थी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 01 Apr 2026 08:21 AM (IST)
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आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेला गया. मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिली. पहले बैटिंग करने के बाद गुजरात ने सिर्फ 162 रन बनाए थे. जवाब में पंजाब किंग्स ने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन फिर गुजरात ने वापसी की और एक समय पंजाब का स्कोर 118-6 और 144-7 हो गया था. ऐसा लगा कि गुजरात लगभग हारा हुआ मैच जीत लेगी, लेकिन कूपर कोनोली ने बाजी पलटने नहीं दी. मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने गुजरात की हार का सबसे बड़ा कारण बताया. 

शुभमन गिल ने बताया हार का मुख्य कारण

मैच के बाद शुभमन गिल ने कहा, "मुझे लगता है हमने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी पांच-छह ओवरों में हमारी लय नहीं बन पाई. बल्लेबाजी करते हुए यह विकेट 210-220 रन के लायक नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है अगर हमने 175 या 180 रन बना लिए होते तो रिजल्ट अलग होता. गेंद पुरानी होने के बाद उसे सीधे मारना मुश्किल हो गया था. दूसरी पारी में बारिश जारी रही, जिससे गेंद गीली हो गई, जिससे बल्लेबाजी की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ."

गिल ने आगे कहा, "मुझे नहीं लगता कि दूसरी पारी में रन गति उतनी कम हुई. फिर भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया. हमने दबाव बनाए रखा. मैं (प्रसिद्ध को देर से उतारने के बारे में) सोच सकता था, लेकिन वह सही समय पर आया, विकेट लिए और हमें 17वें और 18वें ओवर तक मैच में बनाए रखा. सब कुछ ठीक है, लेकिन उस समय हमने सोचा कि जब पिच थोड़ी धीमी हो रही हो, तो शायद तेज गेंदबाज हमें कुछ विकेट दिला सकता है, और वह नेट में काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहा था. यही हमारी सोच थी. अशोक (शर्मा) की बात करें तो, वह खेल पर कड़ी मेहनत करता है, वह हमारे लिए एक अच्छी खोज है. 
उन्होंने शुरुआत में काफी अच्छी गेंदबाजी की और मुझे लगता है कि अंत में भी, जैसे-जैसे वह और मैच खेलेंगे और अनुभव प्राप्त करेंगे, वह हमारे लिए बहुत मूल्यवान साबित होंगे. वह अपने खेल पर बहुत मेहनत करते हैं और हमारे लिए एक अच्छे फील्डर भी हैं. दरअसल, मैं उनसे कुछ महीने पहले कैंप के दौरान मिला था और नई गेंद से उनकी गेंदबाजी से मैं बहुत प्रभावित हुआ था. उम्मीद है कि उन्हें कुछ मैचों में नई गेंद से अपने कौशल दिखाने का मौका मिलेगा."

इस हार के बाद टीम को क्या मैसेज देंगे?

इस हार के बाद वह अपनी टीम से क्या कहेंगे, "इस पर गिल ने कहा, दुर्भाग्यवश, यह मैच हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि हमने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया. बस, बेहतर होते रहो, और अधिक जोश के साथ खेलते रहो और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहो."

Published at : 01 Apr 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Shubman Gill Cooper Connolly Punjab Kings Vs Gujarat Titans IPL Gujarat Titans IPL 2026
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