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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिगो विमान के टॉयलेट में ‘डेंजर’ लिखा टिश्यू पेपर मिलने से हड़कंप, दहशत का माहौल

इंडिगो विमान के टॉयलेट में ‘डेंजर’ लिखा टिश्यू पेपर मिलने से हड़कंप, दहशत का माहौल

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो के एक विमान में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब उसके प्रसाधनगृह (टॉयलेट) में ‘डेंजर’ लिखा हुआ टिश्यू पेपर मिला.

By : मृत्युंजय सिंह | Updated at : 01 Apr 2026 09:20 AM (IST)
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इंडिगो की एक फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक विमान के टॉयलेट में  ‘डेंजर’ लिखा हुआ टिश्यू पेपर मिला. यह घटना मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई. बताया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट 911 ( मुंबई - अहमदाबाद) को अगले सफर के लिए तैयार किया जा रहा था, तभी यह मामला सामने आया. इस दौरान विमान में सवार ज्यादा यात्रियों के बीच घबराहट का माहौल बन गया था.

जांच में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु

यह घटना एयरपोर्ट के गेट नंबर 5 पर खड़े विमान में सामने आई. मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड विभाग की ओर से मुंबई कंट्रोल रूम को विमान में बम होने की आशंका का संदेश भेजा गया, जिससे कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया. हालांकि, पुलिस द्वारा पूरी जांच के बाद विमान में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इसके बाद सुरक्षाकर्मियों और यात्रियों ने राहत की सांस ली.

इससे पहले 29 मार्च 2026 को इंडिगो के एक विमान में एक यात्री ने लैंडिंग से पहले विमान का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की थी. फ्लाइट बेंगलुरु से वाराणसी आ रही थी और लैंड करने वाली थी. तभी एक यात्री ने अचानक इमरजेंसी एग्जिट का बटन दबाने की कोशिश की. स्थिति को देखते हुए पायलट ने तुरंत लैंडिंग रोक दी और विमान को दोबारा हवा में ले गया, जिससे किसी भी बड़े खतरे को टाल दिया गया.

लैंडिंग के बाद आरोपी को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया. पहले एयरलाइन की सुरक्षा टीम और Central Industrial Security Force (CISF) ने उसे हिरासत में लिया, जिसके बाद उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहले अजीब दावा किया कि वह भूत के असर में था, लेकिन बाद में उसने कहा कि उसे यह नहीं पता था कि इमरजेंसी बटन दबाने से दरवाजा खुल सकता है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है. मामले की जांच जारी है.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 01 Apr 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Mumbai Airport Breaking News Abp News IndiGo Flight INDIGO
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