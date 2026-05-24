'मेरे छोटे भाई, तुम...', अर्जुन को लेकर बहन सारा तेंदुलकर ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखी ये बातें

सारा तेंदुलकर ने अपने भाई अर्जुन के लिए एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया, जिसे उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नम आखों वाले इमोजी के साथ शेयर किया. दरअसल अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने आखिरी लीग मैच में प्लेइंग 11 में शामिल किया, ये इस फ्रेंचाइजी के लिए उनका डेब्यू मैच था. LSG ने उन पर शुरुआत में भरोसा नहीं जताया, अंतिम मैच में खिलाया लेकिन उससे पहले ही टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थी.

अर्जुन तेंदुलकर ने शानदार गेंदबाजी की और अपने पहले ही ओवर में विकेट का मौका भी बनाया, उन्होंने प्रभसिमरन सिंह को फंसा लिया था. एक बाउंसर पर गेंद प्रभ के बल्ले से लगकर विकेटकीपर के पास गई, लेकिन ऋषभ पंत से ये आसान कैच छूट गया. हालांकि अर्जुन ने ही बाद में प्रभसिमरन को आउट भी किया, लेकिन तब देर हो चुकी थी. अर्जुन लखनऊ के लिए इस मैच में सबसे किफायती गेंदबाज रहे. सारा तेंदुलकर ने मैच के बाद एक पोस्ट किया.

सारा तेंदुलकर ने क्या लिखा?

सारा तेंदुलकर ने अर्जुन की LSG के लिए डेब्यू मैच की फोटो शेयर करते हुए लिखा, " मेरे छोटे भाई, तुम दुनिया की हर चीज डिजर्व करते हो. आपकी कड़ी मेहनत, दबाव में खुद को संभालने की क्षमता, और आपके धैर्य पर मुझे बहुत-बहुत गर्व है. तुम्हे हमेशा प्यार." सारा ने इसी पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर खुशी वाले आंसू के इमोजी के साथ शेयर किया.

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अर्जुन तेंदुलकर ने 4 ओवरों में 36 रन देकर 1 विकेट लिया. उन्होंने प्रभसिमरन सिंह को शानदार यॉर्कर गेंद पर एलबीडबल्यू आउट किया. उनका इकॉनमी रेट (9.00) लखनऊ सुपर जायंट्स के हर गेंदबाज से कम था.

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क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी बेटे के लिए एक पोस्ट किया. उन्होंने भी अर्जुन के धैर्य, उनकी काबिलियत और मेहनत की तारीफ करते हुए लिखा, "क्रिकेट आपकी स्किल्स के साथ आपके धैर्य की भी परीक्षा लेता है, आपने दोनों को बहुत अच्छे से संभाला. मुझे तुम पर गर्व है."