श्रेयस अय्यर ने शनिवार को अपना पहला IPL शतक लगाया, जिसकी मदद से पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया. ये पंजाब के लिए करो या मरो वाला मैच था, क्योंकि अगर हार जाती तो PBKS टीम बाहर हो जाती. अब MI vs RR मैच पर उनकी निगाहें टिकी हैं. रिकी पोंटिंग ने कहा कि ड्रेसिंग रूम में आज पूरी टीम मिलकर इस मैच को देखेगी. वहीं अय्यर ने खुलासा किया कि LSG के खिलाफ मैच से पहले उन्होंने कोच से मना किया था कि टीम मीटिंग न की जाए.

श्रेयस अय्यर ने विजयी छक्का लगाया और इसी के साथ अपना शतक (101) भी पूरा किया. इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 11 चौके लगाए. प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद अय्यर ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं, यह मेरा पहला शतक है, और लगातार छह हार के बाद आखिरकार हम जीत गए. अब हम मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करेंगे. पहले ओवर में 16 रन देने के बाद भी गेंदबाजी के प्रदर्शन से मैं बहुत खुश हूं, अजमत ने शानदार गेंदबाजी की. ऐसी स्थिति में सब कुछ मोमेंटम पर निर्भर करता है."

अय्यर ने आगे कहा, "मैं जानता हूं कि अगर पिच पर खुद को थोड़ा समय दूं और गेंद के ऊपर चढ़कर खेलने के बजाय सही समय पर हिट करूं तो अच्छी पारी खेल सकता हूं. प्रभसिमरन सिंह का टेंपरामेंट बहुत अच्छा था. मैच को फिनिश करना और शतक बनाना शानदार एहसास है."

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क्यों नहीं की टीम मीटिंग

लगातार 6 हार के बाद पंजाब किंग्स मुश्किल में फंस गई, उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए राजस्थान की हार से पहले चाहिए था कि अपना आखिरी मैच जीते. लेकिन इस अहम मैच से पहले टीम ने कोई मीटिंग नहीं की, खुद श्रेयस अय्यर ने इसके लिए मना किया था.

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अय्यर ने कहा, "हमने चीजों को बिल्कुल आसान रखा. हमने मैच से पहले कोई मीटिंग नहीं की थी और न ही प्लेयर्स पर कोई दबाव डाला. महत्वपूर्ण मुकाबलों में दिमाग का फ्री रहना बहुत अहम होता है. खिलाड़ी ज्यादा सोचें, हम ऐसा नहीं चाहते थे इसलिए मैंने रिकी से कहा कि हमें टीम मीटिंग करने की कोई जरुरत नहीं है."