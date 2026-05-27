हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: अभिषेक-ईशान हुए आउट, बुरी तरह उतरा काव्या मारन का चेहरा, रिएक्शन हुआ वायरल

Watch: अभिषेक-ईशान हुए आउट, बुरी तरह उतरा काव्या मारन का चेहरा, रिएक्शन हुआ वायरल

Kavya Maran Reaction Ishan Kishan Wicket: एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बुरे हाल पर काव्या मारन का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 May 2026 10:43 PM (IST)
आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मैच सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया. राजस्थान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 243 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया. हैदराबाद की टीम जब बैटिंग करने आई तो टॉप ऑर्डर बुरी तरह ध्वस्त हो गया. ईशान किशन ने कुछ बढ़िया शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन उनका विकेट गिरने पर SRH की मालकिन काव्या मारन का मायूस रिएक्शन जमकर वायरल हो रहा है.

पहले ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए. ईशान किशन ने तबाही मचाई और तीसरा ओवर खत्म होने से पहले ही एसआरएच की टीम 50 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी. 51 रन पर SRH का एक विकेट गिरा था, लेकिन देखते ही देखते 57 रन तक हैदराबाद की टीम 4 विकेट खो चुकी थी.

लगातार विकेट गिरने पर काव्या मारन गुस्से में भी दिखीं. वहीं जब ईशान किशन का विकेट गिरा, तो काव्या मारन के चेहरे पर दूर-दूर तक खुशी के कोई भाव नहीं थे. जब लगातार विकेट गिर रहे थे, तब काव्या ने हाथ उठाकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की.

जब राजस्थान रॉयल्स की पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी तबाही मचा रहे थे. तब भी काव्या मारन का चेहरा पूरी तरह लटका हुआ था. जब वैभव सूर्यवंशी 29 गेंद में 97 रन बनाकर आउट हुए, तब भी काव्या ने ताली जरूर बजाई, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 27 May 2026 10:43 PM (IST)
Kavya Maran SunRisers Hyderabad RR Vs SRH ISHAN KISHAN IPL 2026
