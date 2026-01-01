हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा को किया गया टारगेट, गोवा में दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करने पर हुई ट्रोल

सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा को किया गया टारगेट, गोवा में दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करने पर हुई ट्रोल

सचिन की बेटी और जानी-मानी एंटरप्रेन्योर सारा तेंदुलकर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. वजह बना गोवा की सड़कों पर दोस्तों के साथ घूमते हुए उनका एक वीडियो. आइए जानते हैं वीडियो में क्या है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 01 Jan 2026 10:45 AM (IST)
सचिन तेंदुलकर की बेटी और जानी-मानी एंटरप्रेन्योर सारा तेंदुलकर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. वजह बना गोवा की सड़कों पर दोस्तों के साथ घूमते हुए उनका एक वीडियो, जिसे लेकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. हालांकि, इसी के साथ सारा को बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन भी मिला है.

गोवा वाला वीडियो बना विवाद की वजह

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सारा तेंदुलकर अपने दोस्तों के साथ गोवा की सड़क पर टहलती नजर आ रही हैं. यह साफ नहीं है कि वीडियो कब का है, लेकिन कुछ यूजर्स का दावा है कि यह नए साल के आसपास का है. वीडियो में सारा के हाथ में एक बोतल दिखाई दे रही है, जिसे लेकर कुछ लोगों ने यह मान लिया कि वह बीयर की बोतल है. इसी बात पर सारा को निशाने पर लिया गया और उनके पिता सचिन तेंदुलकर का नाम भी घसीटा गया.

 
 
 
 
 
ट्रोलिंग के खिलाफ उठी आवाज

जहां कुछ लोग सारा की आलोचना कर रहे थे, वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उनके समर्थन में भी सामने आए. एक यूजर ने लिखा, “इसमें ट्रोल करने जैसा क्या है? अगर सारा कुछ पी भी रही हैं तो इसका सचिन तेंदुलकर से क्या लेना-देना?” वहीं दूसरे ने कहा, “एक बेटी अपने दोस्तों के साथ समय भी नहीं बिता सकती क्या?” इन प्रतिक्रियाओं ने साफ कर दिया कि हर कोई इस तरह की सोच से सहमत नहीं है.

क्रिकेट से दूरी की वजह पहले ही बता चुकी हैं सारा

सारा तेंदुलकर इससे पहले अगस्त में साफ कर चुकी हैं कि उन्होंने क्रिकेट को करियर क्यों नहीं चुना. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि क्रिकेट हमेशा से उनके भाई अर्जुन तेंदुलकर का क्षेत्र रहा है. सारा ने माना कि उन्होंने गली क्रिकेट खेला है, लेकिन कभी प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का सपना नहीं देखा. अर्जुन तेंदुलकर फिलहाल घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं.

फिटनेस और वेलनेस की दुनिया में सारा की पहचान

प्रोफेशनल फ्रंट पर सारा तेंदुलकर ने अपनी अलग पहचान बना ली है. उन्होंने अगस्त 2025 में मुंबई के अंधेरी इलाके में ‘Pilates Academy X Sara Tendulkar’ की शुरुआत की. यह दुबई की मशहूर पिलाटेस अकादमी की भारत में चौथी ब्रांच है.

Published at : 01 Jan 2026 10:45 AM (IST)
Sachin Tendulkar Trolling Sara Tendulkar VIRAL VIDEO
