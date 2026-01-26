2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया तो कंगाल हो जाएगा पाकिस्तान! इतने करोड़ का होगा नुकसान

पाकिस्तान ने अब नया ड्रामा शुरू कर दिया है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाक टीम घोषित हो चुकी है, लेकिन अभी तक तय नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं. सोमवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से मुलाकात की. इस मीटिंग में पीएम शरीफ ने निर्देश दिया कि इसी सप्ताह शुक्रवार या फिर अगले सप्ताह सोमवार को पाकिस्तान वर्ल्ड कप पर अंतिम फैसला ले सकता है. अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बहिष्कार करता है, तो यहां जान लीजिए कि उसे कितने करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ सकता है.

966 करोड़ का होगा नुकसान

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट अनुसार ICC के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से चंद दिनों पहले टूर्नामेंट का बहिष्कार करने का निर्णय लेता है, तो यह सहभागिता समझौते का उल्लंघन माना जाएगा. पाकिस्तान का वह पैसा रोक दिया जाएगा, जो साल में उसे ICC से मिलती है.

दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साल में ICC रेवेन्यू का 5.75 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, जो करीब 34.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है. यह रकम पाकिस्तानी मुद्रा में करीब 966 करोड़ रुपये के बराबर है. वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने पर पाकिस्तान को यह रकम नहीं दी जाएगी.

इसी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि यदि पाकिस्तान केवल अपनी सरकार की सलाह पर वर्ल्ड कप का बहिष्कार करता है, तो आईसीसी इसे खेल का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करने का प्रयास मानेगी. इसका सीधा असर विदेशी टी20 लीगों में जाकर खूब सारा पैसा कमाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर भी पड़ सकता है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक

