हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया तो कंगाल हो जाएगा पाकिस्तान! इतने करोड़ का होगा नुकसान

2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया तो कंगाल हो जाएगा पाकिस्तान! इतने करोड़ का होगा नुकसान

Pakistan Boycott T20 World Cup 2026: पाकिस्तान यदि 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करता है, तो उसे करोड़ों रुपयों का नुकसान झेलना पड़ सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Jan 2026 07:26 PM (IST)
पाकिस्तान ने अब नया ड्रामा शुरू कर दिया है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाक टीम घोषित हो चुकी है, लेकिन अभी तक तय नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं. सोमवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से मुलाकात की. इस मीटिंग में पीएम शरीफ ने निर्देश दिया कि इसी सप्ताह शुक्रवार या फिर अगले सप्ताह सोमवार को पाकिस्तान वर्ल्ड कप पर अंतिम फैसला ले सकता है. अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बहिष्कार करता है, तो यहां जान लीजिए कि उसे कितने करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ सकता है.

966 करोड़ का होगा नुकसान

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट अनुसार ICC के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से चंद दिनों पहले टूर्नामेंट का बहिष्कार करने का निर्णय लेता है, तो यह सहभागिता समझौते का उल्लंघन माना जाएगा. पाकिस्तान का वह पैसा रोक दिया जाएगा, जो साल में उसे ICC से मिलती है.

दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साल में ICC रेवेन्यू का 5.75 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, जो करीब 34.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है. यह रकम पाकिस्तानी मुद्रा में करीब 966 करोड़ रुपये के बराबर है. वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने पर पाकिस्तान को यह रकम नहीं दी जाएगी.

इसी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि यदि पाकिस्तान केवल अपनी सरकार की सलाह पर वर्ल्ड कप का बहिष्कार करता है, तो आईसीसी इसे खेल का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करने का प्रयास मानेगी. इसका सीधा असर विदेशी टी20 लीगों में जाकर खूब सारा पैसा कमाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर भी पड़ सकता है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 26 Jan 2026 07:26 PM (IST)
PAKISTAN CRICKET PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
