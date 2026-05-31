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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026बारिश से रद्द हुआ RCB और GT का फाइनल तो कौन बनेगा चैंपियन? जानें खिताबी मैच को लेकर IPL का नियम

बारिश से रद्द हुआ RCB और GT का फाइनल तो कौन बनेगा चैंपियन? जानें खिताबी मैच को लेकर IPL का नियम

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: अगर बारिश की वजह से बेंगलुरू और गुजरात का फाइनल मैच रद्द हो जाता है, तो जानिए नियमानुसार कौन चैंपियन बनेगा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 May 2026 04:24 PM (IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है, क्योंकि वह ऐसी केवल तीसरी टीम बन सकती है जिसने लगातार 2 साल IPL ट्रॉफी जीती हो. इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ऐसा कर चुकी हैं. उसके सामने गुजरात टाइटंस है, जो पिछले पांच साल के भीतर अपना दूसरा खिताब जीतने की तैयारी में है.

गुजरात और बेंगलुरू का फाइनल मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह खिताबी मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम साढ़े 7 बजे से शुरू होगा. अगर फाइनल मैच में बारिश आ गई और मुकाबला रद्द कर दिया गया, तो कौन चैंपियन कहलाया जाएगा? यहां जान लीजिए, बारिश को लेकर क्या हैं फाइनल के नियम.

फाइनल में बारिश के लिए नियम

IPL के नियमानुसार फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे रखा जाता है. रिजर्व डे लागू किए जाने से पहले आज ही मैच को खत्म करवाने की कोशिश की जाएगी. मैच का परिणाम लाने के लिए 120 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है. आज मैच का परिणाम तभी निकल सकता है, जब दोनों पारियों में कम से कम पांच-पांच ओवर का खेल हो.

फिर भी आज यानी 31 मई को किसी भी कारण से खेल शुरू नहीं हो पाया, तो खिताबी भिड़ंत रिजर्व डे यानी 1 जून को करवाई जाएगी. मगर उससे प्लेऑफ के नियमों पर एक नजर डाल लीजिए.

यह भी पढ़ें: 8 साल का देखें रिकॉर्ड तो RCB का दोबारा चैंपियन बनना तय, आज अहमदाबाद में गुजरात से फाइनल भिड़ंत

सुपर-ओवर से निकलेगा परिणाम

अगर रिजर्व डे पर भी कम से कम पांच-पांच ओवर का खेल नहीं हो पाता है, तो जरूरत पड़ने पर सुपर-ओवर भी करवाया जा सकता है. आईपीएल प्लेऑफ नियमों के आर्टिकल 16.1.1 के अनुसार रिजल्ट के लिए सुपर ओवर करवाया जा सकता है. सुपर-ओवर में भी परिणाम ना निकलने से दूसरा और फिर तीसरा सुपर ओवर भी हो सकता है.

अगर बारिश या किसी कारण से सुपर-ओवर का खेल भी ना हो पाए, तो उस टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, जिसने पॉइंट्स टेबल में बेहतर पोजीशन पर फिनिश किया था. इस स्थिति में टेबल टॉप करने के लिए बेंगलुरू को चैंपियन घोषित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 के फाइनल में इन 7 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 31 May 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
IPL Final Royal Challengers Bengaluru Gujarat Titans RCB VS GT IPL 2026 Final
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