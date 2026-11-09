IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2027 ऑक्शन से पहले सूर्यकुमार यादव को मिली मुंबई की कप्तानी, 16 सदस्यीय टीम का एलान

IPL 2027 ऑक्शन से पहले सूर्यकुमार यादव को मिली मुंबई की कप्तानी, 16 सदस्यीय टीम का एलान

सूर्यकुमार यादव को कप्तानी का अच्छा खासा अनुभव है. सूर्यकुमार की कप्तानी में ही भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. अब मुंबई ने उन्हें कप्तानी सौंपी है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 09 Nov 2026 09:08 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं. हालांकि, अब सूर्यकुमार के किसी दूसरी टीम में जाने की चर्चा हो रही है. इस बीच सूर्यकुमार यादव को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. सूर्यकुमार को कप्तानी का अच्छा खासा अनुभव है. सूर्यकुमार की कप्तानी में ही भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. अब मुंबई ने उन्हें कप्तानी सौंपी है. 

मुंबई ने सोमवार को सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के लिए सूर्यकुमार यादव को कप्तानी सौंपी है. यह टूर्नामेंट 14 नवंबर से शुरू होगी. मुंबई को एलीट ग्रुप-डी में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हैदराबाद, ओडिशा, उत्तराखंड और विदर्भ के साथ रखा गया है. रणजी ट्रॉफी के शुरुआती चार दौर के लिए मुंबई की टीम में जगह नहीं पाने वाले सूर्यकुमार को सफेद गेंद के टूर्नामेंट में कप्तानी दिए जाने की संभावना थी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
पहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5
पहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5
क्रिकेट
अगर RR वैभव सूर्यवंशी को जाने दें... IPL ट्रेड पर अश्विन का बड़ा बयान
अगर RR वैभव सूर्यवंशी को जाने दें... IPL ट्रेड पर अश्विन का बड़ा बयान
क्रिकेट
टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे उम्रदारज खिलाड़ी...Craig Ervine ने रचा इतिहास
टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे उम्रदारज खिलाड़ी...Craig Ervine ने रचा इतिहास
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, नोट कर लें शेड्यूल
दक्षिण अफ्रीका टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, नोट कर लें शेड्यूल

सूर्यकुमार यादव को कप्तानी मिलने का एक कारण यह भी है कि श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं थे. मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने अपने बयान में कहा, "भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव मुंबई टीम की अगुआई करेंगे. वह अपने अपार अंतरराष्ट्रीय अनुभव, नेतृत्व क्षमता और आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूती देंगे."

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई ने काफी खतरनाक टीम चुनी है. टीम में ऑलराउंडर शिवम दुबे और शार्दुल ठाकुर को भी जगह मिली है. टीम में अंगकृष रघुवंशी, मुशीर खान, सरफराज खान और तुषार देशपांडे जैसे स्टार खिलाड़ी भी शामिल हैं. 

मुंबई की टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, दिव्यांश सक्सेना, सुवेद पारकर, मुशीर खान, सरफराज खान, साईराज पाटिल, शिवम दुबे, अथर्व अंकोलेकर, शम्स मुलानी, मैक्सवेल स्वामीनाथन, तुषार देशपांडे, शारदुल ठाकुर, मोहित अवस्थी, सिल्वेस्टर डिसूजा और हार्दिक तामोरे.

यह भी पढ़ें- 

पहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
SURYAKUMAR YADAV MUMBAI INDIANS IPL 2027 IPL 2027 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5
पहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5
क्रिकेट
अगर RR वैभव सूर्यवंशी को जाने दें... IPL ट्रेड पर अश्विन का बड़ा बयान
अगर RR वैभव सूर्यवंशी को जाने दें... IPL ट्रेड पर अश्विन का बड़ा बयान
क्रिकेट
टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे उम्रदारज खिलाड़ी...Craig Ervine ने रचा इतिहास
टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे उम्रदारज खिलाड़ी...Craig Ervine ने रचा इतिहास
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, नोट कर लें शेड्यूल
दक्षिण अफ्रीका टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, नोट कर लें शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
26/11 के मास्टमाइंड हाफिज सईद की पार्टी को बड़ा झटका, PAK उपचुनाव में हुई करारी हार
26/11 के मास्टमाइंड हाफिज सईद की पार्टी को बड़ा झटका, PAK उपचुनाव में हुई करारी हार
बिहार
पहले काम्या मिश्रा, अब अक्षरा सिंह, JDU में शामिल होंगी दोनों? बढ़ी हलचल
पहले काम्या मिश्रा, अब अक्षरा सिंह, JDU में शामिल होंगी दोनों? बढ़ी हलचल
बॉलीवुड
कैटी पेरी के एक्स हसबैंड रसेल ब्रांड 20 साल पुराने केस में दोषी करार, साढ़े 10 साल की सजा
कैटी पेरी के एक्स हसबैंड रसेल ब्रांड 20 साल पुराने केस में दोषी करार, साढ़े 10 साल की सजा
क्रिकेट
पहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5
पहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5
इंडिया
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
टेक्नोलॉजी
iPhone Update : 20 साल बाद iPhone में फिर होगा बड़ा बदलाव, इस बार बटन की बारी?
20 साल बाद iPhone में फिर होगा बड़ा बदलाव, इस बार बटन की बारी?
एग्रीकल्चर
Brinjal Farming: ये कीड़े कर देते हैं बैंगन में छेद, ऐसे बचाएं अपनी फसल
ये कीड़े कर देते हैं बैंगन में छेद, ऐसे बचाएं अपनी फसल
ट्रेंडिंग
दिवाली के बाद भी भारत के इस शहर का AQI 56, सामने आई वायरल तस्वीर
दिवाली के बाद भी भारत के इस शहर का AQI 56, सामने आई वायरल तस्वीर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget