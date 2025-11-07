डिकॉक का शतक, दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया

दक्षिण अफ्रीका ने फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ गुरुवार को खेला दूसरा वनडे मैच क्विंटन डिकॉक की शतकीय पारी के दम पर 59 गेंद पहले 8 विकेट से जीत लिया. जीत के साथ तीन मैचों की सीरीज 1-1 बराबर हो गई है. तीसरा वनडे शनिवार को खेला जाएगा.

पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. पाकिस्तान 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 269 रन बना सकी. सलमान अली आगा 106 गेंद पर 69 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे. साईम अयूब ने 53 और मोहम्मद नवाज ने 59 रन की पारी खेली. बाबर आजम 11 और रिजवान 4 रन बनाकर आउट हुए.

दक्षिण अफ्रीका के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने शानदार गेंदबाजी की. बर्गर ने 10 ओवर में 46 रन देकर 4 विकेट लिए. इसके अलावा, न्काबा पीटर ने 8 ओवर में 55 रन देकर 3 और कॉर्बिन बोश ने 10 ओवर में 58 रन देकर 2 विकेट लिए.

270 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली. पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे डिकॉक ने 119 गेंद पर 7 छक्के और 8 चौके लगाते हुए 123 रन की नाबाद पारी खेली. डिकॉक ने पहले विकेट के लिए प्रिटोरियस 46 के साथ 81 और दूसरे विकेट के लिए टोनी डे जॉर्जी 76 के साथ 153 रन की साझेदारी की. कप्तान मैथ्यू ब्रिट्ज्के 17 रन बनाकर नाबाद रहे. दक्षिण अफ्रीका ने 40.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीत लिया.

पाकिस्तान के कप्तान शाहीन ने 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया लेकिन 1-1 सफलता मोहम्मद वसीम जूनियर और फहीम अशरफ को मिली. क्विंटन डिकॉक प्लेयर ऑफ द मैच रहे.