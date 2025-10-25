हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिडनी में रोहित शर्मा का स्पेशल 100, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की इस रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल

सिडनी में रोहित शर्मा का स्पेशल 100, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की इस रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल

Rohit Sharma Special 100 In Third ODI: रोहित शर्मा बेहतर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. लेकिन रोहित ने सिडनी वनडे में एक स्पेशल 100 पूरा किया, जिसके साथ ही उनके नाम नया रिकॉर्ड जुड़ गया.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 25 Oct 2025 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

Rohit Sharma 100 In IND vs AUS ODI: भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहतर फॉर्म में नजर आ रहे हैं. रोहित बल्लेबाजी के साथ ही फील्डिंग में भी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. रोहित ने भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे में दो शानदार कैच पकड़े. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नाथन एलिस का कैच लेने के साथ ही रोहित शर्मा ने वनडे में अपने कैच लेने की सेंचुरी बनाई. रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में 100 कैच ले लिए हैं. रोहित वनडे में 100 कैच लेने वाले छठवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली जैसे प्लेयर्स का नाम शामिल है.

रोहित शर्मा का 'स्पेशल 100'

रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में सबसे शानदार फील्डर में से एक हैं. रोहित ने अपने वनडे करियर 100 कैच पूरे कर लिए हैं. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में 2 कैच लिए हैं. रोहित बल्लेबाजी में भी कमाल कर रहें हैं. रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में 73 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं तीसरे वनडे में भी दमदार शतक जड़ दिया है. रोहित शर्मा ने सिडनी वनडे में 105 गेंदों में सेंचुरी ठोकी.

ODI में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय

वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने में विराट कोहली का नाम टॉप पर है. इस लिस्ट में मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुरेश रैना जैसे कई दिग्गज खिलाड़ियों का नाम शामिल है. वहीं अब इस स्पेशल 100 के साथ रोहित शर्मा भी वनडे में 100 कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.

  • कोहली ने सिडनी वनडे में भी 2 शानदार कैच पकड़े. इसी के साथ विराट अपने ODI करियर में अब तक 164 कैच ले चुके हैं.
  • भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम वनडे में 156 कैच हैं.
  • भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. सचिन बेहतर बल्लेबाज के साथ ही एक शानदार फील्डर भी रहे हैं. सचिन तेंदुलकर अपने वनडे करियर में 140 कैच ले चुके हैं.
  • राहुल द्रविड़ भी टीम के लिए शानदार फील्डर की भूमिका में रहते थे. भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ के नाम वनडे में 124 कैच हैं.
  • पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को जबरदस्त फील्डर के तौर पर जाना जाता है. रैना के नाम वनडे में 102 कैच हैं.
  • रोहित शर्मा का नाम भी इस 100-क्लब में शामिल हो गया है. रोहित के वनडे में 100 कैच पूरे हो गए हैं.

यह भी पढ़ें

IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, ऑलराउंडर खिलाड़ी हुआ चोटिल; BCCI ने दी जानकारी

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 25 Oct 2025 02:44 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND Vs AUS ODI IND VS AUS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को तगड़ा झटका! 5वीं पीढ़ी का F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
रोहित शर्मा ने जड़ा 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में जमकर गरजा बल्ला
रोहित शर्मा ने जड़ा 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में जमकर गरजा बल्ला
इंडिया
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
Advertisement

वीडियोज

Bank Account में अब 4 Nominee जोड़ने की सुविधा, जानें नया नियम और प्रक्रिया| Paisa Live
महागठबंधन में मुस्लिम चेहरे को लेकर Chirag Paswan ने उठाया सवाल, शुरू नया बवाल
Blackstone की बड़ी entry ! Federal Bank में ₹6,196 करोड़ की deal से हिला banking sector| Paisa Live
सोने की गिरावट से Gold Loan Stocks पर असर! Muthoot–Manappuram में भारी दबाव, जानिए वजह| Paisa Live
Choice Gold ETF: बिना सोना खरीदे अब करें Gold में निवेश , मिला सच्चा सुनहरा मौका| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को तगड़ा झटका! 5वीं पीढ़ी का F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
रोहित शर्मा ने जड़ा 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में जमकर गरजा बल्ला
रोहित शर्मा ने जड़ा 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में जमकर गरजा बल्ला
इंडिया
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
बॉलीवुड
SSKTK Box Office Collection: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, बनी वरुण धवन की कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, कोविड के बाद वरुण की बनी दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
बिहार
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
यूटिलिटी
इन वजहों से नहीं टिकता आपके पास पैसा, जानें स्मार्ट सेविंग टिप्स
इन वजहों से नहीं टिकता आपके पास पैसा, जानें स्मार्ट सेविंग टिप्स
फैशन
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget