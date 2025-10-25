सिडनी में रोहित शर्मा का स्पेशल 100, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की इस रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल

Rohit Sharma 100 In IND vs AUS ODI: भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहतर फॉर्म में नजर आ रहे हैं. रोहित बल्लेबाजी के साथ ही फील्डिंग में भी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. रोहित ने भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे में दो शानदार कैच पकड़े. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नाथन एलिस का कैच लेने के साथ ही रोहित शर्मा ने वनडे में अपने कैच लेने की सेंचुरी बनाई. रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में 100 कैच ले लिए हैं. रोहित वनडे में 100 कैच लेने वाले छठवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली जैसे प्लेयर्स का नाम शामिल है.

रोहित शर्मा का 'स्पेशल 100'

रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में सबसे शानदार फील्डर में से एक हैं. रोहित ने अपने वनडे करियर 100 कैच पूरे कर लिए हैं. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में 2 कैच लिए हैं. रोहित बल्लेबाजी में भी कमाल कर रहें हैं. रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में 73 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं तीसरे वनडे में भी दमदार शतक जड़ दिया है. रोहित शर्मा ने सिडनी वनडे में 105 गेंदों में सेंचुरी ठोकी.

ODI में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय

वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने में विराट कोहली का नाम टॉप पर है. इस लिस्ट में मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुरेश रैना जैसे कई दिग्गज खिलाड़ियों का नाम शामिल है. वहीं अब इस स्पेशल 100 के साथ रोहित शर्मा भी वनडे में 100 कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.

कोहली ने सिडनी वनडे में भी 2 शानदार कैच पकड़े. इसी के साथ विराट अपने ODI करियर में अब तक 164 कैच ले चुके हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम वनडे में 156 कैच हैं.

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. सचिन बेहतर बल्लेबाज के साथ ही एक शानदार फील्डर भी रहे हैं. सचिन तेंदुलकर अपने वनडे करियर में 140 कैच ले चुके हैं.

राहुल द्रविड़ भी टीम के लिए शानदार फील्डर की भूमिका में रहते थे. भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ के नाम वनडे में 124 कैच हैं.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को जबरदस्त फील्डर के तौर पर जाना जाता है. रैना के नाम वनडे में 102 कैच हैं.

रोहित शर्मा का नाम भी इस 100-क्लब में शामिल हो गया है. रोहित के वनडे में 100 कैच पूरे हो गए हैं.

