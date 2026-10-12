दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड, होश उड़ा देगी नेट वर्थ की रकम

क्रिकेट में खिलाड़ियों की कमाई और आईपीएल की महंगी बोली के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिकेट बोर्ड भी इस खेल से करोड़ों-अरबों रुपये कमाते हैं. दुनिया में कई ऐसे बोर्ड हैं, जिनके पास अच्छी-खासी संपत्ति है, लेकिन इस मामले में भारत का कोई मुकाबला नहीं है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सबसे अमीर बोर्ड है और उसकी नेट वर्थ बाकी बोर्डों से काफी ज्यादा बताई जाती है. अब जानते हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड और उनकी अनुमानित संपत्ति के बारे में.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है. इसकी अनुमानित नेट वर्थ करीब 2.2 अरब डॉलर यानी लगभग 18,760 करोड़ रुपये बताई जाती है. आईपीएल, मैचों के प्रसारण अधिकार, ऐड और स्पॉन्सरशिप से BCCI को बड़ी कमाई होती है. भारत में क्रिकेट की जबरदस्त लोकप्रियता भी इसकी कमाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है.

इस में दूसरे नंबर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है. इसकी अनुमानित नेट वर्थ करीब 79 मिलियन डॉलर यानी लगभग 674 करोड़ रुपये बताई जाती है. ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय मैचों के अलावा बिग बैश लीग से भी बोर्ड को कमाई होती है. प्रसारण अधिकार और स्पॉन्सरशिप भी इसकी आमदनी के बड़े सोर्स हैं.

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड इस सूची में तीसरे स्थान पर है. इसकी अनुमानित नेट वर्थ करीब 59 मिलियन डॉलर यानी लगभग 503 करोड़ रुपये बताई जाती है. इंग्लैंड में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और घरेलू प्रतियोगिताओं को काफी पसंद किया जाता है. मैचों के प्रसारण अधिकार और स्पॉन्सरशिप से भी बोर्ड को अच्छी कमाई होती है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस में चौथे नंबर पर है. इसकी अनुमानित नेट वर्थ करीब 55 मिलियन डॉलर यानी लगभग 469 करोड़ रुपये बताई जाती है. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL), अंतरराष्ट्रीय मैच और स्पॉन्सरशिप बोर्ड की कमाई के अहम सोर्स हैं. पाकिस्तान में क्रिकेट की लोकप्रियता से भी बोर्ड को फायदा मिलता है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड 5वें स्थान पर है. इसकी अनुमानित नेट वर्थ करीब 51 मिलियन डॉलर यानी लगभग 435 करोड़ रुपये बताई जाती है. बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL), अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों और प्रसारण अधिकारों से बोर्ड को कमाई होती है. बांग्लादेश में भी क्रिकेट को बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं.

BCCI बाकी बोर्ड से कितना आगे?

कमाई के मामले में BCCI और दूसरे क्रिकेट बोर्डों के बीच बड़ा फर्क है. भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता और आईपीएल से होने वाली कमाई ने BCCI को दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बना दिया है. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी क्रिकेट से अच्छी कमाई होती है, लेकिन उनकी संपत्ति भारत के बोर्ड के मुकाबले काफी कम बताई जाती है.

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