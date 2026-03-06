पर्थ टेस्ट में 198 पर सिमटी टीम इंडिया, फिर गेंदबाजों ने करवाई जबरदस्त वापसी, पढ़ें पहले दिन क्या-क्या हुआ
India vs Australia Women Test: पर्थ टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में अब भी 102 रनों से पिछड़ रही है.
IND W vs AUS W Test Day 1 HighlightsL: पर्थ टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में अब भी 102 रनों से पिछड़ रही है. सीरीज के इस एकमात्र टेस्ट मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई थी, जो केवल 198 रनों पर सिमट गई. टीम इंडिया के लिए जेमिमा रोड्रीग्स अकेली बल्लेबाज रहीं, जिन्होंने अर्धशतक पूरा किया. स्मृति मंधाना से लेकर कप्तान हरमनप्रीत कौर भी फ्लॉप रहीं.
भारत ने बनाए 198
भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई स्मृति मंधाना ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाइन और केवल 4 रन बनाकर आउट हो गईं. शेफाली वर्मा ने जरूर 35 रनों की पारी खेल टीम इंडिया के स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया. प्रतिका रावल और उनके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर भी सस्ते में आउट हो गईं. देखते ही देखते भारतीय टीम ने 84 के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए थे.
दीप्ति शर्मा काफी देर टिकी रहीं लेकिन उनसे रन नहीं बने और केवल 7 रन बनाकर आउट हो गईं. 107 तक आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और यहां से 150 भी मुश्किल लग रहे थे. मगर जेमिमा रोड्रीग्स ने एक छोर संभाला हुआ था. 150 के स्कोर पर छठा विकेट गिरा, इस समय भारतीय टीम ने गुच्छे में 3 विकेट गंवा दिए. काशवी गौतम ने 34 रनों की नाबाद पारी खेल जैसे-तैसे भारतीय टीम को 200 के करीब पहुंचाया.
ऑस्ट्रेलिया 102 रनों से पीछे
शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की भी खराब रही क्योंकि जॉर्जिया वॉल और फीबी लिचफील्ड क्रमशः 2 रन और 9 रन बनाकर आउट हो गईं. कप्तान एलिसा हीली के अंतर्राष्ट्रीय करियर का यह आखिरी मुकाबला है, जहां पहली पारी में वो 13 रन बनाकर आउट हो गईं. एलिस पेरी 43 रन बनाकर डटी हुई हैं, दूसरे छोर पर एनाबेल सदरलैंड 20 रन बनाकर खेल रही हैं. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया अभी भी 102 रनों से पीछे है.
यह भी पढ़ें:
IND vs NZ: बारिश में धुला भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल, तो कौन बनेगा टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? जानें ICC का नियम
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL