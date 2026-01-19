ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, T20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती मैचों से बाहर हुए पैट कमिंस

ऑस्ट्रेलिया की टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बड़ा झटका लगा है. कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे. ऑस्ट्रेलियाई चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की कि कमिंस अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं और वह टूर्नामेंट के तीसरे या चौथे मैच के आसपास टीम से जुड़ सकते हैं.

क्यों बाहर हुए पैट कमिंस?

पैट कमिंस इस समय लंबर बोन स्ट्रेस इंजरी से उबर रहे हैं. यह समस्या 2025-26 की एशेज सीरीज से पहले सामने आई थी, जिसके चलते वह पांच में से चार टेस्ट मैच नहीं खेल सके थे. हालांकि, उन्होंने एशेज के दौरान कड़ा रिहैब किया और एडिलेड टेस्ट में वापसी करते हुए छह विकेट भी झटके थे, लेकिन पूरी तरह फिट होने में उन्हें अब भी समय लग रहा है. जिसके कारण उन्हें शुरुआती मैचों से बाहर होना पड़ रहा है.

चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने की पुष्टि

जॉर्ज बेली ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज से पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड को बाहर रखने के को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि टिम डेविड को हैमस्ट्रिंग से जुड़ी हल्की परेशानी हुई थी, लेकिन अब वह टूर्नामेंट की शुरुआत तक फिट होने की राह पर हैं. वहीं जोश हेजलवुड की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है.

बेली ने कहा कि पैट कमिंस की स्थिति थोड़ी अलग है और वह वर्ल्ड कप के शुरुआती मुकाबलों में उपलब्ध नहीं रहेंगे. उनके मुताबिक, कमिंस तीसरे या चौथे मैच के आसपास टीम के साथ जुड़ सकते हैं.

जल्दबाजी नहीं करना चाहता ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रबंधन पैट कमिंस को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहता है. कमिंस के करियर में पीठ की चोटों का इतिहास रहा है, इसलिए चयनकर्ता उन्हें पूरा समय देना चाहते हैं ताकि वह पूरी तरह फिट होकर वापसी कर सकें. जॉर्ज बेली ने कहा कि अगर सभी सही रहता है तो टीम यही चाहती है कि कमिंस बिना किसी जोखिम के लौटें. हालांकि, जरूरत पड़ने पर योजना में बदलाव भी किया जा सकता है.

टीम संतुलन पर असर

पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी आक्रमण पर असर पड़ सकता है, खासकर शुरुआती मैचों में. अब टीम मैनेजमेंट की नजर इस पर होगी कि अन्य तेज गेंदबाज किस तरह जिम्मेदारी संभालते हैं, जब तक कि कमिंस पूरी तरह फिट होकर मैदान पर नहीं लौट जाते.