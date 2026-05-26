मोहम्मद रिजवान से क्यों छीनी कप्तानी? ODI टीम से कैसे बाहर, कोच के बयान ने सबको चौंकाया

IPL 2026 के फाइनल मैच से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो रही है. 30 मई को रावलपिंडी में पहला वनडे मैच खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले पाक टीम के हेड कोच माइक हेसन के एक बयान ने बवाल मचा दिया है. बता दें कि मोहम्मद रिजवान को इस सीरीज में मौका नहीं मिला है, जबकि पिछले साल ही उनसे कप्तानी छीनी गई थी.

मोहम्मद रिजवान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में स्थान नहीं मिला है. उनकी जगह 24 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज रोहेल नाजिर को इस सीरीज में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिल सकता है.

मोहम्मद रिजवान क्यों बाहर? कोच का खुलासा

मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किए जाने पर कोच माइक हेसन ने कहा - 18 महीने बाद वर्ल्ड कप आ रहा है. हमारे सेलेक्शन पेनल ने यही फैसला किया है और हमें सारे विकल्प देखने होंगे."

रिजवान के हालिया आंकड़े अच्छे नहीं रहे हैं. बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के 3 मैचों में वो केवल 58 रन बना सके थे. उन्हें वनडे में शतक लगाए 18 पारी हो चुकी हैं. उनकी आखिरी शतकीय पारी दिसंबर 2025 में ट्राई सीरीज के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आई थी. उस शतकीय पारी के बाद रिजवान का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर केवल 61 रन रहा है.

कप्तानी से क्यों हटाए गए

कोच माइक हेसन ने रिजवान को कप्तानी से हटाए जाने पर भी बड़ा खुलासा करते हुए कहा - आप यहां चीजों को 2 तरह से देखते हैं. आप व्यक्तिगत आंकड़ों को देखें और टीम का प्रदर्शन बेहतर कैसे किया जा सकता है. इसलिए हमें लगा कि कप्तानी के नजरिए से हमें बदलाव की जरूरत है.

मोहम्मद रिजवान ने कुल 20 वनडे मैचों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी की. उनमें पाक टीम केवल 9 जीत दर्ज कर पाई और 11 बार शिकस्त का सामना करना पड़ा.

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