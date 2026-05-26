हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे टीम से ड्रॉप, अब बकरीद के लिए मुंह छिपाकर मंडी पहुंचे मोहम्मद रिजवान; वीडियो वायरल 

वनडे टीम से ड्रॉप, अब बकरीद के लिए मुंह छिपाकर मंडी पहुंचे मोहम्मद रिजवान; वीडियो वायरल 

Mohammad Rizwan: पाकिस्तान के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मुंह छिपाकर बकरीद के लिए जानवर खरीदने मंडी पहुंचे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

By : मोहम्मद अलफैज | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 26 May 2026 07:33 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) वनडे टीम से ड्रॉप होने के बाद बकरीद (ईद-उल-अजहा) के लिए जानवर खरीदने मुंह छिपाकर मंडी पहुंचे. उनके मंडी पहुंचने का वीडियो सामने आया. वीडियो में रिजवान के चेहरे पर मास्क और चश्मा दिख रहा है. रिजवान इस भेष-भूषा में मंडी क्यों पहुंचे? इसका जवाब तो सिर्फ रिजवान के पास ही होगा. 

रिजवान करते हैं बकरों का दान 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिजवान बीते करीब 6 सालों से बकरों का दान करते आ रहे हैं. दावा किया गया कि इस दफा रिजवान ने 100 परिवारों के लिए बकरे खरीदे हैं. हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. 

वनडे टीम से हुए ड्रॉप

बता दें कि 30 मई से पाकिस्तान की सरजमीं पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वॉड में रिजवान का नाम गायब रहा. पाकिस्तान बोर्ड ने सीरीज के लिए गाजी घोरी और रोहेल नजीर को विकेटकीपर के रूप में स्क्वॉड का हिस्सा बनाया है. बताते चलें कि रिजवान टी20 से भी बाहर चल रहे हैं. 

मौजूदा वक्त में वह पाकिस्तान के सिर्फ टेस्ट सेटअप का हिस्सा हैं. हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भी रिजवान पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आए थे. सीरीज में पाकिस्तान को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था. 

मोहम्मद रिजवान का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

रिजवान ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 43 टेस्ट, 103 वनडे और 106 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 73 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 40.31 की औसत से 2580 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं. वनडे की 94 पारियों में बैटिंग करते हुए रिजवान के बल्ले से 40.80 की औसत से 2979 रन निकल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 19 अर्धशतक जड़े. बाकी टी20 इंटरनेशनल 93 पारियों में रिजवान ने 47.41 की औसत और 125.37 के स्ट्राइक रेट से 3414 रन स्कोर किए, जिसमें 1 शतक और 30 अर्धशतक शामिल हैं. 

 

यह भी पढ़ें: RCB vs GT: क्वालीफायर-1 में गुजरात ने जीता टॉस, RCB की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव

Published at : 26 May 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
Eid Ul Adha Eid-ul-Adha Pakistan Mohammad Rizwan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वनडे टीम से ड्रॉप, अब बकरीद के लिए मुंह छिपाकर मंडी पहुंचे मोहम्मद रिजवान; वीडियो वायरल 
वनडे टीम से ड्रॉप, अब बकरीद के लिए मुंह छिपाकर मंडी पहुंचे मोहम्मद रिजवान; वीडियो वायरल 
क्रिकेट
RCB vs GT: क्वालीफायर-1 में गुजरात ने जीता टॉस, RCB की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव
क्वालीफायर-1 में गुजरात ने जीता टॉस, RCB की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव
क्रिकेट
IPL 2026 Playoffs: 600+ रन वाले तीन बल्लेबाज ऑरेंज कैप की रेस में, भुवनेश्वर से छिन सकती है पर्पल कैप
600+ रन वाले तीन बल्लेबाज ऑरेंज कैप की रेस में, भुवनेश्वर से छिन सकती है पर्पल कैप
क्रिकेट
जोश इंग्लिस बने ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान, मिचेल मार्श को किया रिप्लेस; 30 मई से पाकिस्तान ODI सीरीज
जोश इंग्लिस ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान, मिचेल मार्श को किया रिप्लेस; 30 मई से पाकिस्तान ODI सीरीज
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Fish Rice Dish in West Bengal: 5 रुपए में माछ भात खिलाएगी ये सरकार, खोली जाएगी 400 स्पेशल कैंटीन
5 रुपए में माछ भात खिलाएगी ये सरकार, खोली जाएगी 400 स्पेशल कैंटीन
मध्य प्रदेश
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
आईपीएल 2026
टी20 में 'दोहरा शतक' लगाना चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी, खतरे में क्रिस गेल का रिकॉर्ड! IPL फाइनल से पहले ठोका दावा
टी20 में 'दोहरा शतक' लगाना चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी, खतरे में क्रिस गेल का रिकॉर्ड!
इंडिया
Explained: हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच! घुसपैठिए पहला टारगेट
हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच
इंडिया
DU के छात्रों को बड़ी राहत, 28 मई के एग्जाम पर विरोध के बाद HC में बोला दिल्ली विश्वविद्यालय- आप बकरीद मनाएं, अब परीक्षा...
DU के छात्रों को बड़ी राहत, 28 मई के एग्जाम पर विरोध के बाद HC में बोला दिल्ली विश्वविद्यालय- आप बकरीद मनाएं, अब परीक्षा...
एग्रीकल्चर
Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
शिक्षा
पद्म श्री पुरस्कार क्या है?आखिर किसे और क्यों दिया जाता है देश का यह बड़ा सम्मान, जानिए पूरी जानकारी
पद्म श्री पुरस्कार क्या है?आखिर किसे और क्यों दिया जाता है देश का यह बड़ा सम्मान, जानिए पूरी जानकारी
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget