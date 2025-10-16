हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPAK vs SA: एशिया कप की बेइज्जती अभी भी नहीं भूला पाकिस्तान, रमीज राजा आमिर ने हैंडशेक विवाद पर अब क्या कहा सुनिए

PAK vs SA: एशिया कप की बेइज्जती अभी भी नहीं भूला पाकिस्तान, रमीज राजा आमिर ने हैंडशेक विवाद पर अब क्या कहा सुनिए

PAK vs SA 2025: एशिया कप फाइनल समेत भारत ने पाकिस्तान के साथ टूर्नामेंट में 3 मैच खेले थे, लेकिन किसी में भी पाक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. अभी 17 दिन बाद भी पाकिस्तान का रोना चालू है.

By : शिवम | Updated at : 16 Oct 2025 10:20 AM (IST)
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच पाकिस्तान ने 93 रनों से जीता. इस मैच में रमीज राजा और आमिर सोहैल ने कमेंटरी के दौरान भारतीय प्लेयर्स द्वारा एशिया कप में हाथ नहीं मिलाए जाने को याद किया. लगता है पाकिस्तान अभी भी उसको लेकर सदमे में है.

एशिया कप के ग्रुप स्टेज, सुपर-4 में और फिर फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत हुई, लेकिन तीनों मैच में सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. भारतीय खिलाड़ियों ने भी उनके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इस बेइज्जती से बौखलाए पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अगले मैचों में शर्मनाक हरकतें शुरू कर दी. लेकिन अब टूर्नामेंट को खत्म हुए 17 दिन के बाद भी वह सदमे में है.

रमीज राजा और आमिर सोहेल ने क्या कहा?

पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में हराया, इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया. इसके बाद कमेंटरी कर रहे रमीज राजा और आमिर सोहेल ने पिछले महीने एशिया कप के दौरान हुई घटना को याद किया, जब भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तान के प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया था.

आमिर सोहेल ने कहा, "देखकर अच्छा लगा कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया. आजकर ये चलन से बाहर होता जा रहा है" इस पर रमीज राजा ने कहा, "हाथ से निकल रहा है ये, यह एक महान परंपरा है. क्रिकेट परंपरा के बारे में है, सज्जनता के बारे में और ईमानदारी के बारे में है. साउथ अफ्रीका के लिए समझदार होना महत्वपूर्ण है."

अभी भी एशिया कप की हार नहीं भूला पाकिस्तान

पाकिस्तान एशिया कप में 3 बार भारत से भिड़ा, तीनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा. सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर्स और पूरा पाकिस्तान इस हार से बौखलाया हुआ था. लेकिन अब लगता है कि वो बेइज्जती पाकिस्तान अभी तक नहीं भूला है. इससे साफ़ है कि भारत के खिलाड़ियों ने न सिर्फ मैदान पर हराया बल्कि उनका मनोबल भी काफी कमजोर कर दिया.

Published at : 16 Oct 2025 10:20 AM (IST)
Pakistan Vs South Africa Ramiz Raja Aamir Sohail PAK Vs SA INDIAN CRICKET TEAM PAKISTAN CRICKET TEAM
