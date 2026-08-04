श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एक खिलाड़ी रह गया भारत में; जानें क्यों हुआ ऐसा

IND vs SL Test: भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी. इससे पहले टीम इंडिया 07 अगस्त से श्रीलंका XI के खिलाफ एक वॉर्मअप मैच खेलेगी. सीरीज के लिए भारतीय टीम मंगलवार (04 अगस्त) को मुंबई से श्रीलंका के लिए रवाना हो गई. लेकिन गौर करने वाली बात यह रही कि 15 में 14 भारतीय खिलाड़ी ही श्रीलंका के लिए निकले. एक खिलाड़ी भारत में ही रह गया.

यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन हैं. वह टीम के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट नहीं हुए. अब सवाल यह उठ रहा है कि सुदर्शन भारतीय टीम के साथ क्यों नहीं गए? तो आपको बता दें कि स्क्वॉड का एलान करते वक्त बीसीसीआई ने बताया था कि सीरीज में सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह का खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा. बुमराह फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके और भारतीय बोर्ड ने आकिब नबी को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर स्क्वॉड में शामिल कर दिया, लेकिन सुदर्शन पर अब भी सवाल बरकरार है.

VIDEO | Mumbai: Indian cricket team departs for Colombo for the Test series against Sri Lanka.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Arm0hHXcFK — Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2026

बुमराह के रिप्लेसमेंट का एलान करते वक्त भी बीसीसीआई की तरफ से यही कहा गया था कि सुदर्शन का खेलना अब भी फिटनेस पर निर्भर करेगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि सुदर्शन पर बीसीसीआई क्या फैसला लेता है.

वहीं नजर डालें सुदर्शन के टेस्ट करियर पर, तो अब तक उन्होंने 7 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 12 पारियों में बैटिंग करते हुए 31.91 की औसत से 383 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल रहे. उनका हाई स्कोर 87 रनों का रहा.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (खेलना फिटनेस पर निर्भर)*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी.

भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज शेड्यूल

3 दिन का वॉर्मअप मैच 07 अगस्त से: भारत बनाम श्रीलंका XI

पहला टेस्ट: 15 से 19 अगस्त (2026), गाले इंटरनेशनल स्टेडियम, गाले

दूसरा टेस्ट: 23 से 27 अगस्त (2026) सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो

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