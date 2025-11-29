भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को खेला जाना है. रांची में खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान केएल राहुल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी टीम इंडिया का स्पिन के खिलाफ घरेलू पिचों पर संघर्ष करना चिंता का विषय है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल उनके पास इससे निपटने का कोई जवाब नहीं है.

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है. इससे पहले न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ किया था. दोनों ही सीरीज में भारतीय बल्लेबाज विदेशी स्पिनर्स के खिलाफ संघर्ष करते दिखे.

मेरे पास कोई निश्चित जवाब नहीं- केएल राहुल

रांची में खेले जाने वाले पहले वनडे से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने कहा, "हमने पिछले कुछ सत्र में स्पिन अच्छी तरह नहीं खेली है. मुझे सच में नहीं पता कि हम पहले क्यों कर पाते थे और अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं. मेरे पास कोई निश्चित जवाब नहीं है. हम बस इतना कर सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से और बतौर बल्लेबाजी ग्रुप यह देखें कि कैसे बेहतर हो सकते हैं."

उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों को तकनीकी और रणनीतिक बदलावों की तलाश करनी होगी और यह एक लंबी प्रक्रिया होगी. राहुल ने आगे कहा, "यह रातोंरात नहीं बदलने वाला है. हम सुधार की जरूरतों को देखेंगे और उम्मीद है कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक हम बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे. हम उन सीनियर खिलाड़ियों से भी सलाह लेंगे, जिन्होंने स्पिन बहुत अच्छी तरह खेली है." वहीं राहुल ने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों को व्यक्तिगत तौर पर जवाब ढूंढ़ने होंगे और अगर वे स्पिन के खिलाफ अपनी पारंपरिक बढ़त वापस पाना चाहते हैं, तो अपनी तकनीक में सुधार करना होगा.

विराट और रोहित की वापसी पर क्या बोले केएल राहुल?

विराट कोहली के कड़े ट्रेनिंग सत्र के बारे में पूछे जाने पर राहुल ने वनडे फॉर्मेट में स्ट्राइक रोटेशन के महत्व को स्वीकार किया. उन्होंने कहा, वनडे में एक एक रन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने चौके-छक्के. विराट इसमें माहिर हैं. हम सभी उनसे सीखते रहते हैं. वह वापसी को लेकर उत्साहित हैं और उनकी मौजूदगी हमेशा अहम होती है.

कोहली और रोहित शर्मा दोनों टीम में लौट रहे हैं. इस बारे में राहुल ने कहा, किसी भी समय उन दोनों का महत्व बहुत बड़ा है. टीम में सीनियर खिलाड़ियों का होना ड्रेसिंग रूम को अधिक आत्मविश्वास देता है. हम बहुत खुश हैं कि वे यहां हैं. जीत सबसे जरूरी चीज है और हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं.

रवींद्र जडेजा पर केएल राहुल का बड़ा बयान

राहुल ने रविंद्र जडेजा की भी वापसी का स्वागत किया, जो मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार टीम से जुड़ रहे हैं. उन्होंने कहा, "जड्डू ने भारत के लिए बार बार अच्छा प्रदर्शन किया है. उनका अनुभव हमारे लिए बहुत बड़ा है." साथ ही राहुल ने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी एक स्थिर शीर्ष क्रम के कारण नियमित रूप से बाहर रह जाते हैं, लेकिन मौके आएंगे.

ऋषभ पंत का खेलना मुश्किल

राहुल ने कहा कि प्लेइंग इलेवन बाद में तय की जाएगी और उन्होंने ऋषभ पंत को शुरुआत देने के बारे में कुछ नहीं कहा. हालांकि यह माना कि पंत सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर भी खेल सकते हैं. हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं, उससे लगता है कि पंत प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे. अभ्यास सत्र में राहुल ने विकेटकीपिंग की.