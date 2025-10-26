हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विराट-रोहित छोड़ो, गिल और गंभीर का 2027 वर्ल्ड कप तक रहना मुश्किल; डेविड वॉर्नर का हैरान करने वाला पोस्ट वायरल

विराट-रोहित छोड़ो, गिल और गंभीर का 2027 वर्ल्ड कप तक रहना मुश्किल; डेविड वॉर्नर का हैरान करने वाला पोस्ट वायरल

Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Future: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के समापन के बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डेविड वॉर्नर ने बहुत बड़ा दावा किया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Oct 2025 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से हराया है. पहले दोनों मैच कंगारू टीम ने जीते, जबकि सिडनी में खेला गया तीसरा ODI भारत ने 9 विकेट से जीता था. इस वनडे शृंखला से पहले और उसके दौरान भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वर्ल्ड कप में खेलने की संभावना पर सवाल उठ रहे थे. इसी बीच एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें डेविड वॉर्नर के हवाले से एक दावा किया जा रहा है कि उन्हें 2027 वर्ल्ड कप तक गौतम गंभीर और शुभमन गिल की टीम में जगह सुरक्षित नहीं लग रही है.

वायरल पोस्ट में डेविड वॉर्नर के हवाले से कहा गया, "रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज्यादा मुझे 2027 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल और गौतम गंभीर की जगह पर संदेह हो रहा है." सोशल मीडिया पर डेविड वॉर्नर के हवाले से यह बयान वायरल है. हालांकि, वॉर्नर ने कमेंट्री के दौरान ऐसा कहा है या नहीं, एबीपी लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता है.

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दोनों वनडे मैचों में बिना खाता खोले आउट हो गए थे. बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने सिडनी में नाबाद 74 रन की पारी खेली. दूसरी ओर रोहित शर्मा 202 रन बनाकर इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने सिडनी में नाबाद 121 रन और एडिलेड में 73 रनों की पारी खेली थी.

रोहित और विराट अगली बार कब खेलेंगे?

रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. वे दोनों अब सिर्फ एकदिवसीय फॉर्मेट ही खेलते हैं. टीम इंडिया की अगली ODI सीरीज दक्षिण अफ्रीका के साथ होनी है, रोहित और विराट उसी सीरीज में खेलते हुए नजर आ सकते हैं. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज 30 नवंबर-6 दिसंबर तक चलेगी.

हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 26 Oct 2025 04:20 PM (IST)
Tags :
David Warner VIRAT KOHLI Rohit SHarma SHUBMAN GILL Gauatam Gambhir
