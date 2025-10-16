हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVirat Kohli Centuries: ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड नहीं, विराट ने इस टीम के खिलाफ लगाए हैं सबसे ज्यादा वनडे शतक

Virat Kohli Centuries: ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड नहीं, विराट ने इस टीम के खिलाफ लगाए हैं सबसे ज्यादा वनडे शतक

Virat Kohli ODIs Record: वनडे क्रिकेट में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. वहीं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ भी काफी शतक जड़े हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 Oct 2025 07:30 PM (IST)
Virat Kohli Hundreds Against One Team In ODIs: भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. वनडे क्रिकेट में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी विराट कोहली हैं, जो उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता और दबाव में खेलने की काबिलियत को दिखाता है. वहीं जब भी विराट के वनडे शतकों की बात आती है, तो अक्सर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ उनकी धमाकेदार पारियों का जिक्र होता है. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दिग्गज टीमों से भी ज्यादा, विराट ने श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं.

विराट के श्रीलंका के खिलाफ 10 शतक

विराट कोहली ने 2008 से 2024 तक श्रीलंका के खिलाफ 56 मैचों में 10 शतक जड़े हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के द्वारा एक देश के खिलाफ लगाए गए सबसे ज्यादा शतक हैं. इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 166 रनों का है. कोहली ने इस दौरान 60.27 की बेहतरीन औसत से कुल 2652 रन बनाए, जिसमें उनका 93.67 का स्ट्राइक रेट रहा है.

विराट के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 शतक

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 मैचों में 8 शतक लगा चुके हैं. वहीं विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी लगातार धमाकेदार प्रदर्शन करते रहे हैं. इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर 123 रन का है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट ने 93.69 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 2451 रन बनाए हैं, जिसमें उनका 54.46 का शानदार औसत रहा है.

विराट के इंग्लैंड के खिलाफ 3 शतक 

विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 33 मैचों में 3 शतक जड़े हैं. इंग्लैंड के खिलाफ भी विराट ने शानदार प्रदर्शन किया है. इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर 122 रन का है. विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ 45.06 की लाजवाब औसत से कुल 1307 रन बनाए हैं, जिसमें उनका 89.27 का स्ट्राइक रेट रहा है.

आपको बता दें कि विराट कोहली अपने वनडे करियर में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अब तक 51 शतक लगा चुके हैं. इन शतकों में श्रीलंका के खिलाफ लगाए गए 10 शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 शतक और इंग्लैंड के खिलाफ 3 शतकों का अहम योगदान है. विराट अन्य कई देशों के खिलाफ भी वनडे क्रिकेट में शतक जड़ चुके हैं.

Published at : 16 Oct 2025 07:30 PM (IST)
