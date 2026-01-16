हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE ही नहीं ये एग्जाम भी खोलते है B.Tech करने का दरवाजा, चेक कर लें लिस्ट

JEE ही नहीं ये एग्जाम भी खोलते है B.Tech करने का दरवाजा, चेक कर लें लिस्ट

अगर आप B.Tech में एडमिशन लेना चाहते हैं और सिर्फ JEE पर निर्भर हैं,तो जरा रुकिए JEE के अलावा भी कई ऐसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हैं,जिनसे देश के अच्छे कॉलेजों में दाखिला मिल सकता है.जानें डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 16 Jan 2026 09:57 AM (IST)
जब भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात आती है, तो ज्यादातर छात्रों के दिमाग में सबसे पहले JEE का नाम आता है.सच भी है कि JEE एक बड़ा और अहम एग्जाम है, लेकिन सिर्फ इसी के भरोसे बैठ जाना कई बार जोखिम भरा हो सकता है.हर साल लाखों छात्र JEE देते हैं, लेकिन सीटें सीमित होती हैं.ऐसे में समझदारी यही है कि JEE के साथ-साथ दूसरे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म भी भरे जाएं. अच्छी बात यह है कि कई यूनिवर्सिटी और राज्य स्तरीय परीक्षाएं B.Tech में एडमिशन का शानदार मौका देती हैं.

WBJEE 
जो छात्र पश्चिम बंगाल में B.Tech करना चाहते हैं, उनके लिए WBJEE एक बेहतरीन विकल्प है. यह राज्य स्तर की परीक्षा है, जिसके जरिए सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन मिलता है. यह परीक्षा आमतौर पर ऑफलाइन मोड में होती है. इसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं  अगर आप WB के टॉप कॉलेजों में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, तो WBJEE का फॉर्म जरूर भरें.

VITEEE 
VIT यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देश की जानी-मानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. इसके वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और अमरावती कैंपस में B.Tech एडमिशन के लिए VITEEE कराया जाता है. यह नेशनल लेवल का एग्जाम है और कंप्यूटर बेस्ड होता है. यहां अच्छी प्लेसमेंट और आधुनिक सुविधाएं छात्रों को आकर्षित करती हैं. जो स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, उनके लिए यह एक मजबूत ऑप्शन है.

BITSAT 
BITS पिलानी, गोवा और हैदराबाद देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में गिने जाते हैं. यहां एडमिशन के लिए BITSAT नाम की ऑनलाइन परीक्षा होती है. इस एग्जाम की खास बात यह है कि इसमें स्पीड और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है.अगर आपकी तैयारी मजबूत है और आप प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो BITSAT आपके लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है.

MHT CET 
महाराष्ट्र में B.Tech एडमिशन के लिए MHT CET काफी अहम परीक्षा मानी जाती है.इसके जरिए राज्य के नामी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट मिलती है. यह परीक्षा आमतौर पर अप्रैल-मई के बीच होती है.महाराष्ट्र के छात्र ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी इसके जरिए अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं.

SRMJEEE 
SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में B.Tech और इंटीग्रेटेड M.Tech कोर्स के लिए SRMJEEE कराया जाता है. यह एक ऑनलाइन परीक्षा है.SRM यूनिवर्सिटी अपनी इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के लिए जानी जाती है. जो छात्र प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प है.

KIITEE 
KIIT यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए KIITEE एग्जाम लिया जाता है. यह परीक्षा भी नेशनल लेवल की होती है और ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है. यहां पढ़ाई के साथ-साथ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और बेहतर कैंपस लाइफ का मौका मिलता है.

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 16 Jan 2026 09:57 AM (IST)
Education BTech Admission 2026 JEE Alternative
