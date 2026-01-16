JEE ही नहीं ये एग्जाम भी खोलते है B.Tech करने का दरवाजा, चेक कर लें लिस्ट

जब भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात आती है, तो ज्यादातर छात्रों के दिमाग में सबसे पहले JEE का नाम आता है.सच भी है कि JEE एक बड़ा और अहम एग्जाम है, लेकिन सिर्फ इसी के भरोसे बैठ जाना कई बार जोखिम भरा हो सकता है.हर साल लाखों छात्र JEE देते हैं, लेकिन सीटें सीमित होती हैं.ऐसे में समझदारी यही है कि JEE के साथ-साथ दूसरे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म भी भरे जाएं. अच्छी बात यह है कि कई यूनिवर्सिटी और राज्य स्तरीय परीक्षाएं B.Tech में एडमिशन का शानदार मौका देती हैं.

WBJEE

जो छात्र पश्चिम बंगाल में B.Tech करना चाहते हैं, उनके लिए WBJEE एक बेहतरीन विकल्प है. यह राज्य स्तर की परीक्षा है, जिसके जरिए सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन मिलता है. यह परीक्षा आमतौर पर ऑफलाइन मोड में होती है. इसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं अगर आप WB के टॉप कॉलेजों में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, तो WBJEE का फॉर्म जरूर भरें.

VITEEE

VIT यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देश की जानी-मानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. इसके वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और अमरावती कैंपस में B.Tech एडमिशन के लिए VITEEE कराया जाता है. यह नेशनल लेवल का एग्जाम है और कंप्यूटर बेस्ड होता है. यहां अच्छी प्लेसमेंट और आधुनिक सुविधाएं छात्रों को आकर्षित करती हैं. जो स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, उनके लिए यह एक मजबूत ऑप्शन है.

BITSAT

BITS पिलानी, गोवा और हैदराबाद देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में गिने जाते हैं. यहां एडमिशन के लिए BITSAT नाम की ऑनलाइन परीक्षा होती है. इस एग्जाम की खास बात यह है कि इसमें स्पीड और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है.अगर आपकी तैयारी मजबूत है और आप प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो BITSAT आपके लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है.

MHT CET

महाराष्ट्र में B.Tech एडमिशन के लिए MHT CET काफी अहम परीक्षा मानी जाती है.इसके जरिए राज्य के नामी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट मिलती है. यह परीक्षा आमतौर पर अप्रैल-मई के बीच होती है.महाराष्ट्र के छात्र ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी इसके जरिए अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं.

SRMJEEE

SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में B.Tech और इंटीग्रेटेड M.Tech कोर्स के लिए SRMJEEE कराया जाता है. यह एक ऑनलाइन परीक्षा है.SRM यूनिवर्सिटी अपनी इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के लिए जानी जाती है. जो छात्र प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प है.



KIITEE

KIIT यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए KIITEE एग्जाम लिया जाता है. यह परीक्षा भी नेशनल लेवल की होती है और ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है. यहां पढ़ाई के साथ-साथ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और बेहतर कैंपस लाइफ का मौका मिलता है.



