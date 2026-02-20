सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाएगी टीम इंडिया! पाकिस्तानी दिग्गज की भविष्यवाणी से हर कोई हैरान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाएगी टीम इंडिया! टी20 वर्ल्ड कप पर पाकिस्तानी दिग्गज की भविष्यवाणी से हर कोई हैरान

सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाएगी टीम इंडिया! टी20 वर्ल्ड कप पर पाकिस्तानी दिग्गज की भविष्यवाणी से हर कोई हैरान

T20 World Cup Semifinal Teams:

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Feb 2026 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup Semifinal Prediction: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में जब भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आए, तब टीम इंडिया ने 61 रनों की बड़ी जीत दर्ज की थी. सुपर-8 में सभी टीमों को चार-चार के 2 ग्रुप में बांट दिया गया है. भारत पहले और पकिस्तान दूसरे ग्रुप में है, इसलिए सुपर-8 स्टेज में उनकी भिड़ंत नहीं होगी. मगर फाइनल और सेमीफाइनल को लेकर पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर डाली है.

एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर पकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ, मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद चर्चा कर रहे थे. सबसे पहले मोहम्मद आमिर ने भविष्यवाणी करते हुए भारतीय मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी पर सवाल उठाए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि टीम इंडिया खासतौर पर बैटिंग में बार-बार संघर्ष करती दिखी है.

भारत सेमीफाइनल में नहीं जाएगा

मोहम्मद आमिर ने कहा कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं जाएगी. आमिर ने कहा कि टीम इंडिया को हमेशा अच्छी शुरुआत नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि चाहे भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में बड़े स्कोर बनाए हों, लेकिन इस दौरान टीम की कमियां भी उजागर हुई हैं. आमिर का मानना है कि दबाव भारी स्थिति में भारत की बल्लेबाजी कमजोर दिखी है और ऐसे ही क्षणों में विरोधी टीम फायदा उठाएंगी.

इससे पहले मोहम्मद आमिर, भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को 'लप्पेबाज' भी कह चुके हैं. अभिषेक, जो अब तक वर्ल्ड कप में अपनी पहली तीनों पारियों में 'जीरो' पर आउट हुए हैं. आमिर ने वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी लाइन-अप की तारीफ करते हुए उनके सेमीफाइनल में जाने की भविष्यवाणी की.

राशिद लतीफ का मानना अलग

दूसरी ओर अहमद शहजाद और राशिद लतीफ का मानना है कि भारत जरूर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगा. राशिद लतीफ ने तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी करके यह भी कह दिया कि सेमीफाइनल में भारत और पकिस्तान की टक्कर होगी.

यह भी पढ़ें:

सुपर-8 में अभिषेक शर्मा समेत ये 3 खिलाड़ी हो सकते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर, नाम चौंकाने वाले

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 20 Feb 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team India Vs Pakistan Mohammad Amir T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाएगी टीम इंडिया! टी20 वर्ल्ड कप पर पाकिस्तानी दिग्गज की भविष्यवाणी से हर कोई हैरान
सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाएगी टीम इंडिया! पाकिस्तानी दिग्गज की भविष्यवाणी से हर कोई हैरान
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के भारत-पाकिस्तान मैच में कायम हुआ नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', सामने आए आंकड़े; जानकर हो जाएंगे हैरान
टी20 वर्ल्ड कप के भारत-पाकिस्तान मैच में कायम हुआ नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', सामने आए आंकड़े
क्रिकेट
सुपर-8 में अभिषेक शर्मा समेत ये 3 खिलाड़ी हो सकते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर, नाम चौंकाने वाले
सुपर-8 में अभिषेक शर्मा समेत ये 3 खिलाड़ी हो सकते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर, नाम चौंकाने वाले
क्रिकेट
सेमीफाइनल या फाइनल, टी20 वर्ल्ड कप में दोबारा कब हो सकता है भारत-पाकिस्तान का मैच; जानिए समीकरण
सेमीफाइनल या फाइनल, टी20 वर्ल्ड कप में दोबारा कब हो सकता है भारत-पाकिस्तान का मैच
Advertisement

वीडियोज

Tumse Tum Tak: 😱Mandap में Mohit ने ठुकराई Anu, Aryavardhan रह गया देखता #sbs
Bollywood News: हॉलीवुड ने किया बॉलीवुड कॉपी? मार्गोट रॉबी में दिखा करीना की गीत वाला स्टाइल फ्लेवर
Board of Peace की मीटिंग में Shehbaz Sharif की हुई ऐसी बेइज्जती कि पूरी दुनिया हुई लोट-पोट | ABPLIVE
Rocky Bhai की वापसी! Toxic Teaser ने मचाया सिनेमाघरों में तूफान
Pakistan: 'ढाई मोर्चे' की धमकी दमदार, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और है! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Attack Iran: ईरान-अमेरिका के बीच छिड़ेगी जंग? ट्रंप का 10 दिन वाला अल्टीमेटम...ब्रिटेन का एयरबेस देने से इनकार | Top Points
ईरान-अमेरिका के बीच छिड़ेगी जंग? ट्रंप का 10 दिन वाला अल्टीमेटम...ब्रिटेन का एयरबेस देने से इनकार | Top Points
महाराष्ट्र
प्रियंका चतुर्वेदी फिर जाएंगी राज्यसभा? उद्धव गुट की सांसद ने खुद बोलीं, 'मैं उसे लेकर कोई...'
प्रियंका चतुर्वेदी दोबारा जाएंगी राज्यसभा? उद्धव गुट की सांसद ने खुद दिया ऐसा जवाब
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
इंडिया
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
हेल्थ
Colon Cancer Symptoms: पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
यूटिलिटी
DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Embed widget