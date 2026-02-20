सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाएगी टीम इंडिया! पाकिस्तानी दिग्गज की भविष्यवाणी से हर कोई हैरान

सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाएगी टीम इंडिया! टी20 वर्ल्ड कप पर पाकिस्तानी दिग्गज की भविष्यवाणी से हर कोई हैरान
T20 World Cup Semifinal Teams:
T20 World Cup Semifinal Prediction: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में जब भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आए, तब टीम इंडिया ने 61 रनों की बड़ी जीत दर्ज की थी. सुपर-8 में सभी टीमों को चार-चार के 2 ग्रुप में बांट दिया गया है. भारत पहले और पकिस्तान दूसरे ग्रुप में है, इसलिए सुपर-8 स्टेज में उनकी भिड़ंत नहीं होगी. मगर फाइनल और सेमीफाइनल को लेकर पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर डाली है.
एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर पकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ, मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद चर्चा कर रहे थे. सबसे पहले मोहम्मद आमिर ने भविष्यवाणी करते हुए भारतीय मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी पर सवाल उठाए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि टीम इंडिया खासतौर पर बैटिंग में बार-बार संघर्ष करती दिखी है.
भारत सेमीफाइनल में नहीं जाएगा
मोहम्मद आमिर ने कहा कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं जाएगी. आमिर ने कहा कि टीम इंडिया को हमेशा अच्छी शुरुआत नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि चाहे भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में बड़े स्कोर बनाए हों, लेकिन इस दौरान टीम की कमियां भी उजागर हुई हैं. आमिर का मानना है कि दबाव भारी स्थिति में भारत की बल्लेबाजी कमजोर दिखी है और ऐसे ही क्षणों में विरोधी टीम फायदा उठाएंगी.
इससे पहले मोहम्मद आमिर, भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को 'लप्पेबाज' भी कह चुके हैं. अभिषेक, जो अब तक वर्ल्ड कप में अपनी पहली तीनों पारियों में 'जीरो' पर आउट हुए हैं. आमिर ने वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी लाइन-अप की तारीफ करते हुए उनके सेमीफाइनल में जाने की भविष्यवाणी की.
राशिद लतीफ का मानना अलग
दूसरी ओर अहमद शहजाद और राशिद लतीफ का मानना है कि भारत जरूर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगा. राशिद लतीफ ने तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी करके यह भी कह दिया कि सेमीफाइनल में भारत और पकिस्तान की टक्कर होगी.
यह भी पढ़ें:
सुपर-8 में अभिषेक शर्मा समेत ये 3 खिलाड़ी हो सकते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर, नाम चौंकाने वाले
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL