नितीश कुमार रेड्डी भारत के उन गेंदबाजों में शुमार हो गए, जिन्होंने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन खर्चे हैं. शुक्रवार (30 अक्टूबर) को ऑकलैंड के ईडन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 में नितीश ने एक ओवर में 32 रन खर्च कर दिए. मैच की पहली पारी में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 16वां ओवर रेड्डी को दिया, जिसमें काफी कुटाई देखने को मिली.

पहली गेंद पर 1 रन आया. अब ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर पहुंच गए. दूसरी गेंद नो बॉल हुई, जिस पर चौका लगा. दूसरी यानी फ्री हिट गेंद पर सिर्फ 2 रन आए. अगली 4 गेंद पर न्यूजीलैंड के फिलिप्स ने लगातार 4 छक्के जड़ दिए. इस तरह रेड्डी ने अपने ओवर 32 रन लुटाए. इसके साथ वह टी20 इंटरनेशनल के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए. सबसे ज्यादा रन खर्च करने का शर्मनाक रिकॉर्ड शिवम दुबे के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ओवर में 34 रन दिए थे.

This is how Glenn Phillips smashes Nitish Kumar Reddy for 4 consecutive sixes in 32-run over in NZ vs IND 2026 4th T20I https://t.co/T9Kyar8kDO — Cricket Hub (@Anurag9793) October 30, 2026

10 साल का दोहराया इतिहास

10 साल पहले यानी 2016 में भारतीय पेस बॉलिंग ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1 ओवर में 32 रन खर्चे थे. इस तरह रेड्डी ने उनके बराबर रन लुटाकर 10 साल पुराना इतिहास दोहरा दिया. रेड्डी ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 16 की इकॉनमी से 64 रन खर्चे. उन्हें 1 विकेट मिला.

T20I के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले भारतीय गेंदबाज

34 रन- शिवम दुबे बनाम न्यूजीलैंड, माउंट माउंगानुई 2020

32 रन- स्टुअर्ट बिन्नी बनाम वेस्टइंडीज, लॉडरहिल 2016

32 रन- नीतीश रेड्डी बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड 2026*

29 रन- रवि बिश्नोई बनाम इंग्लैंड, मैनचेस्टर 2026

न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 260 का लक्ष्य

पहले बैटिंग करने वाली न्यूजीलैंड की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली. 20 ओवर में टीम ने 7 विकेट पर 259 रन बनाकर टीम इंडिया को 260 का लक्ष्य दिया. इस दौरान ग्लेन फिलिप्स ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 49 गेंदों में 6 चौके और 10 छक्कों की मदद से 107 रन बनाए. इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल ने 25 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 65 रन स्कोर किए. फिलिप्स और ब्रेसवेल ने पांचवें विकेट के लिए 115 (40 गेंद) रनों की साझेदारी की. इस दौरान भारत के लिए मयंक यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए.

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