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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट1 ओवर में लुटाए 32, नितीश रेड्डी के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज; 10 साल का दोहराया इतिहास

1 ओवर में लुटाए 32, नितीश रेड्डी के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज; 10 साल का दोहराया इतिहास

Nitish Kumar Reddy: भारत की पारी का 16वां ओवर नितीश रेड्डी ने फेंका, जिसमें 32 रन आए. इसके साथ वह भारत के लिए सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शुमार हो गए.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 30 Oct 2026 03:54 PM (IST)
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नितीश कुमार रेड्डी भारत के उन गेंदबाजों में शुमार हो गए, जिन्होंने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन खर्चे हैं. शुक्रवार (30 अक्टूबर) को ऑकलैंड के ईडन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 में नितीश ने एक ओवर में 32 रन खर्च कर दिए. मैच की पहली पारी में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 16वां ओवर रेड्डी को दिया, जिसमें काफी कुटाई देखने को मिली. 

पहली गेंद पर 1 रन आया. अब ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर पहुंच गए. दूसरी गेंद नो बॉल हुई, जिस पर चौका लगा. दूसरी यानी फ्री हिट गेंद पर सिर्फ 2 रन आए. अगली 4 गेंद पर न्यूजीलैंड के फिलिप्स ने लगातार 4 छक्के जड़ दिए. इस तरह रेड्डी ने अपने ओवर 32 रन लुटाए. इसके साथ वह टी20 इंटरनेशनल के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए. सबसे ज्यादा रन खर्च करने का शर्मनाक रिकॉर्ड शिवम दुबे के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ओवर में 34 रन दिए थे.

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10 साल का दोहराया इतिहास

10 साल पहले यानी 2016 में भारतीय पेस बॉलिंग ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1 ओवर में 32 रन खर्चे थे. इस तरह रेड्डी ने उनके बराबर रन लुटाकर 10 साल पुराना इतिहास दोहरा दिया. रेड्डी ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 16 की इकॉनमी से 64 रन खर्चे. उन्हें 1 विकेट मिला. 

T20I के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले भारतीय गेंदबाज 

34 रन- शिवम दुबे बनाम न्यूजीलैंड, माउंट माउंगानुई 2020
32 रन- स्टुअर्ट बिन्नी बनाम वेस्टइंडीज, लॉडरहिल 2016
32 रन- नीतीश रेड्डी बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड 2026*
29 रन- रवि बिश्नोई बनाम इंग्लैंड, मैनचेस्टर 2026

न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 260 का लक्ष्य 

पहले बैटिंग करने वाली न्यूजीलैंड की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली. 20 ओवर में टीम ने 7 विकेट पर 259 रन बनाकर टीम इंडिया को 260 का लक्ष्य दिया. इस दौरान ग्लेन फिलिप्स ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 49 गेंदों में 6 चौके और 10 छक्कों की मदद से 107 रन बनाए. इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल ने 25 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 65 रन स्कोर किए. फिलिप्स और ब्रेसवेल ने पांचवें विकेट के लिए 115 (40 गेंद) रनों की साझेदारी की. इस दौरान भारत के लिए मयंक यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए.

 

यह भी पढ़ें: अर्शदीप सिंह के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में रचा इतिहास

Published at : 30 Oct 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Reddy IND Vs NZ 4th T20I
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