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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअर्शदीप सिंह के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में रचा इतिहास

अर्शदीप सिंह के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में रचा इतिहास

Arshdeep Singh World Record: भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में 2 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 30 Oct 2026 03:32 PM (IST)
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ऑकलैंड में खेले जा रहे चौथे टी20 में भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई. न्यूजीलैंड ने टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए भारत को 260 रनों का लक्ष्य दिया. एक तरफ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज चौकों-छक्कों की बरसात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इतिहास रच दिया. अर्शदीप ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 2 बड़े कीर्तिमान अपने नाम किए. 

अर्शदीप सिंह फुल मेंबर देशों में एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेदंबाज बन गए हैं. 2026 में उनके नाम 40 विकेट हो गए हैं. इससे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल के नाम था, जिन्होंने साल 2022 में 39 विकेट चटकाए थे. अब अर्शदीप ने इस साल यानी 2026 में 40 विकेट लेकर उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 

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एक कैलेंडर वर्ष में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा विकेट (फुल मेंबर देश)

40 विकेट- अर्शदीप सिंह (भारत) (2026)
39 विकेट-  जोश लिटिल (आयरलैंड) (2022)
38 विकेट-  वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका) (2024)
37 विकेट- भुवनेश्वर कुमार (भारत) (2022)

इसके अलावा अर्शदीप सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट भी पूरे कर लिए. वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं. वहीं टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले अर्शदीप दुनिया के आठवें गेंदबाज बन गए हैं. वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंद में 150 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज भी बन गए हैं. 

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज 

राशिद खान (अफगानिस्तान)- 200 विकेट 
आदिल रशीद (इंग्लैंड)- 171 विकेट
एहसान आदिल (हॉन्गकॉन्ग)- 165 विकेट
ईश सोढ़ी (न्यूजीलैंड)- 165 विकेट
टिम साउथी (न्यूजीलैंड)- 164 विकेट
वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)- 163 विकेट
मुस्ताफिजुर रहमान (बांग्लादेश)-163 विकेट
एडम जम्पा (ऑस्ट्रेलिया)- 153 विकेट
अर्शदीप सिंह (भारत)- 150 विकेट
साकिब अल हसन (बांग्लादेश)- 149 विकेट
मिचेल सैंटनर (न्यूजीलैंड)-149 विकेट

चौथे टी20 में टीम इंडिया को मिला 260 रनों का लक्ष्य

चौथे टी20 में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करने के बाद 20 ओवर में 259 रन बनाए. यह न्यूजीलैंड का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर है. ग्लेन फिलिप्स ने टीम इंडिया के खिलाफ अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 107 रनों की पारी खेली. भारतीय गेंदबाजों की इतनी भयंकर पिटाई हुई कि किसी भी गेंदबाज का इकोनॉमी रेट 10 से नीचे नहीं रहा. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 30 Oct 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh Ind Vs Nz 4th T20 Glenn Phillips INDIA VS NEW ZEALAND
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