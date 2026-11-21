इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा किया. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे 5 मैचों की सीरीज के पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जोएल डेविस ने पहली ही गेंद पर फिल साल्ट को आउट कर शानदार शुरुआत की, फिर 10 रन बनाकर दूसरे ओपनर डोनाल्ड भी चलते बने. इसके बाद कप्तान ब्रूक ने टॉम बैंटन के साथ पारी को संभाला और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की.

हैरी ब्रूक ने रिले मेरेडिथ द्वारा डाले गए चौथे ओवर में 3 लगातार छक्के मारे, फिर 1 चौका ज्यादा. इस ओवर में कुल 24 रन आए थे. पॉवरप्ले के आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया. 20 गेंदों में आए इस तूफानी अर्धशतक से इंग्लैंड अच्छी स्थिति में पहुंच गई थी. इंग्लैंड ने पॉवरप्ले में 2 विकेट खोकर 74 रन बनाए.

2 बार मिला था जीवनदान

हैरी ब्रूक की विस्फोटक पारी देखने को न मिलती अगर ऑस्ट्रेलियाई फील्डर उन्हें आउट करने के मौके को न गंवाते. ब्रूक को 2 बार जीवनदान मिला था. एक बार जब वह 2 के स्कोर पर थे और दूसरी बार जब 3 के स्कोर पर थे.

ब्रूक की पारी को निखिल चौधरी ने खत्म किया. 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर निखिल ने उन्हें कैच आउट कराया. इंग्लैंड के कप्तान ने 28 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली, जिसमें कुल 6 छक्के और 4 चौके जड़े.

हैरी ब्रूक और टॉम बैंटन के बीच तीसरे विकेट लिए 97 रनों की साझेदारी हुई. 8वें ओवर में ही टीम के 100 रन पूरे हो गए थे. बैंटन ने भी 39 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. 22 गेंदों में आई इस पारी में बैंटन ने 5 चौके और 1 छक्का लगाया. छठे नंबर पर आए विल जैक्स सस्ते में आउट हो गए, उन्हें एडम जाम्पा ने एलबीडबल्यू आउट किया.

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